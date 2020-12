SRF-Korrespondent Philipp Zahn hat in Italien nachgefragt:

Ganz «unbefleckt» hat es heute die Chefetage der italienischen Staatsbahnen ereilt. Das zumindest ergibt die Nachfrage bei Trenitalia. Wegen «Immacolata Concezione» (Mariä Empfängnis am 8. Dezember) ist in Rom heute Feiertag. Auch in Mailand bei der Regionalbahn Trenord sind zeitgleich auch noch am Tag des Schutzpatrons der Stadt («Sant’Ambrogio») alle Büros geschlossen.

Diese Feiertagslaune aber wurde mit der Nachricht aus Bern ziemlich getrübt. Die Medienmitteilung der SBB traf die Italiener unvorbereitet:

Dass auch Trenitalia und Trenord mit dem Regionalangebot TILO (Treni regionali Ticino Lombardia) «die grenzüberschreitenden Verbindungen zwischen der Schweiz und Italien ab dem 10. Dezember 2020 auf unbestimmte Zeit einstellen», wussten selbst die Italiener nicht!

Sie fragen sich, warum die Schweizer Kollegen nicht in der Lage sind, ab dem 10. Dezember Zugreisenden auf die Formulare mit einer Selbsterklärung zu kontrollieren, wie das auch Fluggesellschaften oder international tätige Busunternehmer tun? Ab Donnerstag müssen nämlich alle Reisende Richtung Italien aufgrund des neuen Covid-Dekrets der italienischen Regierung frühestens 48 Stunden vor Reiseantritt einen negativen Schnelltest vorweisen. Diese Anweisung gilt bis zum 15. Januar.

Die Temperaturmessungen an italienischen Bahnhöfen gelten in Italien übrigens schon seit Juni – auch für Züge Richtung Schweiz. So lange wüssten das auch die Kollegen der SBB, heisst es in Rom.