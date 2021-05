Die letzten Motor- und Segelboote werden derzeit aus ihren Winterlagern geholt. Für einmal ist Fredy Faul froh, dass das Wetter noch nicht schön ist, denn das verschafft ihm Zeit. «Es entspannt das Ganze», sagt der Inhaber der Bootswerft Faul in Erlach am Bielersee. Im letzten Jahr, als sich die Corona-Pandemie ausbreitete, war das anders. «Im Frühling kam die Hektik auf», so Faul. Alle wollten aufs Wasser, weil dort die Abstände eingehalten werden können. Damit begann der Run auf Boote.

Die Bootswerft am Bielersee hat alle Hände voll zu tun Bild 1 / 6 Legende: Die Bootswerft Faul in Erlach hat rund 250 Lagerplätze für Boote im Winter. Das Lager war voll. Marielle Gygax/SRF Bild 2 / 6 Legende: Derzeit werden die letzten Boote aus dem Lager geholt und für die neue Saison bereit gemacht. Marielle Gygax/SRF Bild 3 / 6 Legende: Die Nachfrage nach Booten ist seit Corona gross. Der Markt ist praktisch leer gekauft und die Produktion von neuen Booten kann nicht einfach gesteigert werden. Marielle Gygax/SRF Bild 4 / 6 Legende: Fredy Faul, Inhaber der Bootswerft fehlen auch Ersatzteile, um gewisse Reparaturen machen zu können. Marielle Gygax/SRF Bild 5 / 6 Legende: Einige neue Kundinnen und Kunden würden zudem den Aufwand unterschätzen, den ein Boot mit sich bringt. Marielle Gygax/SRF Bild 6 / 6 Legende: Es braucht einen Bootsplatz, einen Platz zum Überwintern, alle paar Jahre ein Service. «Damit haben viele nicht gerechnet», sagt Faul. Marielle Gygax/SRF

«Seit Mai 2020 hat sich die Anzahl gemeldeter Verkäufe bei uns auf der Plattform verdoppelt», heisst es beim Online-Bootsmarkt Boot24. In den 20 Jahren, in denen es die Plattform gibt, habe es noch nie eine ähnliche Situation gegeben. «Momentan scheint alles gefragt zu sein, was schwimmt.» Auch Boote, die zuvor jahrelang keinen Käufer gefunden haben, würden plötzlich verkauft. «Dieser Trend hält bis heute», schreibt Boot24. Allerdings sei der Markt langsam leer gekauft: «Gute Angebote sind nicht mehr viele zu finden.»

Es wird je nach Boot 2023, wenn man ein neues kaufen will.

Wer ein neues Boot bestellen will, muss lange warten. Einerseits weil der Bootsmarkt in diesem Jahr praktisch ausverkauft ist. Andererseits weil es wegen Corona weltweit zu Produktionsengpässen und Lieferverzögerungen gekommen ist. Der Grossteil der Boote in der Schweiz wird aus dem Ausland importiert. Vinzenz Batt, Geschäftsführer des Verbandes Schweizer Bootsbauer, meint: «Es wird frühestens 2022, je nach Boot sogar 2023, wenn man ein neues kaufen will.»

Das Problem mit den Bootsplätzen

Weil mehr Boote verkauft wurden, hat sich ein anderes Problem ergeben: Wo soll man hin mit den Booten? «Wir erhalten nun tagtäglich Anrufe mit der Frage: Wo können wir das Schiff hinstellen?», sagt Fredy Faul von der Bootswerft am Bielersee.

Legende: Es gibt nur eine limitierte Anzahl Bootsplätze in den Schweizer Seen und Flüssen. Häufig gibt es lange Wartelisten. Keystone

Bootsplätze in Häfen oder an Bojen sind seit jeher gefragt. Bereits vor Corona musste man sich teilweise jahrelang auf einer Warteliste gedulden, bis ein Platz frei wurde. «Vielen Leuten war das nicht bewusst. Sie kauften irgendwo ein Schiff. Nach einem Jahr merkt man nun, dass dies überall ein Problem ist», sagt Faul.

Run auf Bootsführerschein

Wenn die Bootsplätze nicht limitiert und der Markt nicht leer gekauft wären, würde es noch mehr Boote in der Schweiz geben, ist man in der Branche überzeugt. Ungebremst steigt jedoch die Nachfrage nach einem Bootsführerschein. «So etwas haben wir noch nie erlebt», sagt Marcel Kohler, Abteilungsleiter Schifffahrt des Kantons Bern.

Im Vergleich zu 2019 hat die Nachfrage bereits im letzten Jahr um einen Drittel zugenommen. Zwischen Januar und April 2021 ist die Nachfrage nun bereits anderthalb Mal so gross wie 2019. Mittlerweile sei es fast zu viel: «Alle laufen am Anschlag. Die Fahrlehrer kommen kaum nach mit Ausbilden; es herrscht eine gehetzte Stimmung», so Kohler. Weil seine Experten derzeit mit Theorie- und Praxisprüfungen beschäftigt seien, könnten sie weniger Schiffe prüfen.

Boot-Boom ist Corona-Boom

Die Situation auf dem Bootsmarkt werde sich aber wieder einpendeln, heisst es unisono. «Realistischerweise muss man sagen, dass es ab 2023/2024 eine Rückkehr zur Normalität geben und wieder viele Boote auf den Occasionsmarkt kommen werden», sagt Vinzenz Batt vom Verein Bootbauer Schweiz. Marcel Kohler vom Berner Schifffahrtsamt ergänzt: «Wenn man wieder ins Ausland in die Ferien kann, ist der Schweizer See bei vielen wieder vergessen.» Der See sei schön, aber halt nicht das Meer.