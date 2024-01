Verkäuferinnen und Verkäufer in der Stadt Zürich haben das Jugendschutzgesetz besser beachtet als jene in Luzern. 2023 führte die Stadt Zürich auf ihrem Gebiet eine Rekordzahl von 207 Alkoholtestkäufen durch, wie die Suchtpräventionsstelle in ihrer Jahresbilanz mitteilte.

Bei diesen Testkäufen verkauften Händler in 51 Fällen Alkohol oder Tabakwaren an Minderjährige, was einer Quote von knapp 25 Prozent entspricht. Das ist eine Verbesserung gegenüber den Vorjahren, als die Verkaufsquoten bei 31 Prozent im Jahr 2022 und 49 Prozent im Jahr 2021 lagen.