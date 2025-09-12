Inhalt
Schlüsselämter neu vergeben
-
Pfister besetzt Chefposten von Armee und Nachrichtendienst neu
Autor:
Am Liveticker waren Cindy Schneeberger und Lea Stadelmann
12.09.2025, 14:28
- Der Bundesrat ernennt Benedikt Roos zum neuen Chef der Armee.
- Er tritt damit am 1. Januar 2026 in das Fussstapfen vom aktuellen Armeechef Thomas Süssli.
- Serge Bavaud wird Chef des Schweizer Nachrichtendienstes NDB.
- Er wird ab November 2025 das Amt vom aktuellen NDB-Chef Christian Dussey übernehmen.
Themen in diesem Liveticker
-
Die Medienkonferenz ist beendet
-
Haben Sie ein Netzwerk zu den Polizeistationen, Herr Bavaud?
-
Welche Krise hat sie am stärksten geprägt?
-
Warum half eine Beratungsfirma bei der Besetzung des NDB-Postens?
-
Bavaud: «Ich hatte ein Luxusproblem»
-
Kann der NDB mit den finanziellen Mitteln seinen Job erfüllen?
-
Fragerunde beginnt – steckt NDB in einer Krise?
-
Bavaud: «Das Amt ist eine grosse Verantwortung»
-
Pfister: «Die Schweiz braucht einen schlagkräftigen NDB»
-
Das ist Serge Bavaud
SRF 4 News, 12.9.2025, 14:30 Uhr