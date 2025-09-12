 Zum Inhalt springen

Schlüsselämter neu vergeben Pfister besetzt Chefposten von Armee und Nachrichtendienst neu

Autor: 

12.09.2025, 14:28

  • Der Bundesrat ernennt Benedikt Roos zum neuen Chef der Armee.
  • Er tritt damit am 1. Januar 2026 in das Fussstapfen vom aktuellen Armeechef Thomas Süssli.
  • Serge Bavaud wird Chef des Schweizer Nachrichtendienstes NDB.
  • Er wird ab November 2025 das Amt vom aktuellen NDB-Chef Christian Dussey übernehmen.

Themen in diesem Liveticker

  • Die Medienkonferenz ist beendet
  • Haben Sie ein Netzwerk zu den Polizeistationen, Herr Bavaud?
  • Welche Krise hat sie am stärksten geprägt?
  • Warum half eine Beratungsfirma bei der Besetzung des NDB-Postens?
  • Bavaud: «Ich hatte ein Luxusproblem»
  • Kann der NDB mit den finanziellen Mitteln seinen Job erfüllen?
  • Fragerunde beginnt – steckt NDB in einer Krise?
  • Bavaud: «Das Amt ist eine grosse Verantwortung»
  • Pfister: «Die Schweiz braucht einen schlagkräftigen NDB»
  • Das ist Serge Bavaud

SRF 4 News, 12.9.2025, 14:30 Uhr

