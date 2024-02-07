Die Schneesportsaison ist eröffnet – doch liegt auch genügend Schnee? SRF zeigt hier in einer täglich aktualisierten Übersicht, wo wie viele Anlagen und Pisten geöffnet sind.

In der kalten Jahreszeit zieht es jeweils viele Wintersportler von nah und fern in die Schweizer Berge. Generell dürfen sie sich in den Alpenregionen über viele offene Pisten freuen, während sie im Flachland und Jura mit nur wenigen Kilometern auskommen müssen. Einen aktuellen Vergleich der Schneesport-Regionen finden Sie in der folgenden Tabelle.

Wie sieht es in Ihrem Skigebiet aus? Wählen Sie eine Region, um einzelne Gebiete zu vergleichen oder suchen Sie direkt nach ihrer Destination im Textfeld.

Ein Blick auf die letzten Jahre zeigt: In den besten Phasen waren bis zu 90% der Pisten und Anlagen geöffnet, doch die Schwankungen zwischen den Tagen waren erheblich. Grund dafür dürften vor allem die Schneeverhältnisse sein. Besonders schwierig gestaltet sich die Situation bei Schlittelwegen und Langlaufloipen: Dort werden oft zwei Drittel oder gar nur die Hälfte der offiziell angebotenen Pisten geöffnet.

Wo es derzeit an Schnee mangelt – und wo nicht

Durch den Klimawandel verzeichnen tiefe und mittlere Lagen immer weniger Schnee, besonders anfangs und am Ende der Saison. Laut einer Studie von Seilbahnen Schweiz hat die Schneedecke auf 1000–1500 m ü. M. seit 1961 im Schnitt bereits um 40% abgenommen.

Schneehöhen variieren teilweise deutlich, während einer Saison und zwischen den Jahren. Wählen Sie Ihre Region, um die aktuelle Schneehöhe an verschiedenen Höhenlagen zu erkunden. Zum Vergleich zeigen wir zudem die Mittelwerte, sowie Maximal- und Minimal-Werte (graues Band) der Jahre 1990 - 2020.

Eine gute Übersicht über die aktuelle Schneesituation in den Alpen zeigt diese täglich aktualisierte Karte des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung SLF. Sie zeigt die aktuelle Schneehöhe in den Alpen im Vergleich zur durchschnittlichen Schneehöhe der letzten 30 Jahre am jeweiligen Kalendertag. Blau bedeutet, dass heute prozentual mehr Schnee liegt als durchschnittlich am gleichen Tag in den Jahren 1991-2020. Rot bedeutet umgekehrt, dass gerade weniger Schnee liegt als zur selben Zeit in der Referenzperiode. Null Prozent (Dunkelrot) bedeutet, dass derzeit gar kein Schnee liegt, wo normalerweise Schnee liegen würde.