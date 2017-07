Der SRF-Tagesschau versicherte Johann Schneider-Ammann, seine Gespräche mit den Saudis beschränkten sich «sicher nicht» nur auf wirtschaftliche Aspekte.

«Meine Kontakte mit Regierungsmitgliedern dienen dazu, Brücken zu schlagen», sagte er im «Sonntags-Blick».

Es gebe beidseitige Interessen, so der Bundesrat weiter. Als Beispiel nannte er den Kampf gegen den Terror, der ein weltweites Anliegen sei. Es sei unumstritten, dass sich Saudi-Arabien da engagiere.

Saudi-Arabien ist der zweitwichtigste Handelspartner der Schweiz im Nahen Osten. Doch auch wegen der schlechten Menschenrechtslage ist umstritten, wie legitim Geschäfte hier sind.

SP-Aussenpolitiker Tim Gulidmann hatte in der Tagesschau gefordert, Schneider-Ammann müsse als Vertreter der Bundesrats in Riad auch heikle Punkte in den Beziehungen zum arabischen Land ansprechen. Denn Saudi-Arabien ist kein einfacher Handelspartner: Das Land führt einen aggressiven Krieg in Jemen, Saudis finanzieren die Terrormiliz IS, zudem ist Riad für die Katarkrise verantwortlich. In Saudi-Arabien werden auch Menschen gesteinigt und Frauen unterdrückt.

Über die Eskalation in der Region zeigte sich Schneider-Ammann besorgt. «Es braucht eine Lösung der Krisen durch Dialog», sagte er dem «Sonntags-Blick». Die Schweiz sei bereit, dabei gute Dienste zu leisten, wenn es von den betroffenen Parteien gewünscht werde.

Auf Promotionstour