Im Juni 2019 reichte die SVP die Motion «Keine Bewilligungen für Teilnahme an Streikaktionen» ein. Absenzgründe sollten gesetzlich verankert, die Teilnahme an einer politischen Veranstaltung sollte explizit ausgeschlossen werden. Will heissen: Statt in die Schule an einen Klimastreik? Soll nicht mehr möglich sein.

Die St. Galler Regierung arbeitete einen entsprechenden Gesetzesentwurf aus. Zum Katalog der Absenzengründe gehörten die Teilnahme an Vereins- oder Sportanlässen, an religiösen Gruppen, an Hochzeiten oder Beerdigungen einer nahestehenden Person oder an Informationstagen weiterführenden Schulen.

Der ausdrückliche Ausschluss für die Teilnahme an politischen Veranstaltungen war ebenso teil davon. Aufgrund der Verschärfung des Absenzenregimes wollte die Regierung Jokertage einführen. Diese gibt es bereits auf Volksschulstufe und erlaubt es Schülerinnen und Schülern, ohne Begründung dem Unterricht fernzubleiben.

Die vorberatende Kommission beantragte nun das Nichteintreten des entsprechenden Nachtrags im Mittelschulgesetz. Der Kantonsrat stimmte dem auch zu. Die letzten vier Jahre zu diesem Thema waren sozusagen ein Leerlauf.