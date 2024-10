Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

12.1 Prozent der Bevölkerung lebten in der Schweiz 2022 in einem Haushalt mit mindestens einem Zahlungsrückstand.

Betrachtet man alle Schuldenarten zusammen, hatten 40.9 Prozent der Bevölkerung in diesem Jahr in irgendeiner Form Schulden.

Das geht aus Daten des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor.

Zahlungsrückstände hatte die Bevölkerung am häufigsten bei Steuerrechnungen und Krankenkassenprämien. In Haushalten mit Zahlungsrückständen beim Steueramt lebten demnach 5.5 Prozent der Bevölkerung. Bei den Krankenkassen in der Kreide standen 4.4 Prozent. Die Zahl der Personen, die im Berichtsjahr mit mindestens einer Art von Zahlungsrückstand kämpften, sank mit zunehmendem Alter, Bildungsstand und Einkommen.

Unterscheidung Schulden und Zahlungsrückstände Box aufklappen Box zuklappen Als Zahlungsrückstände definiert das BFS Rechnungen, die in den letzten zwölf Monaten aus finanziellen Gründen nicht fristgerecht beglichen werden konnten. Dazu gehören untere anderem Miete, Steuern oder Alimente. Das Konzept Schulden umfasst neben Zahlungsrückständen auch folgende Elemente: Fahrzeug-Leasing, Kleinkredit/Konsumkredit, Ratenzahlung, Verschuldung bei Familie oder Freunden, die nicht im selben Haushalt leben, Hypotheken ausser auf den Hauptwohnsitz, Kontoüberziehung oder unbezahlte Kreditkartenrechnungen.

14.2 Prozent der Personen in Haushalten mit Kindern wiesen Zahlungsrückstände aus, ohne Kinder waren es 7.7 Prozent. Fast ein Fünftel der Menschen in einem Einelternhaushalt hatte 2022 mindestens einen Zahlungsrückstand.

Fahrzeugleasing weit verbreitet

Die am weitesten verbreitete Schuldenart war 2022 das Fahrzeugleasing: 14.5 Prozent der Bevölkerung lebten in einem entsprechenden Haushalt. Nicht auf den Hauptwohnsitz laufende Hypotheken hatten 12.6 Prozent. 37.6 Prozent hatten mindestens eine Art von Kredit, eine Kontoüberziehung oder unbezahlte Kreditkartenrechnungen.

Die Gründe für eine Kreditaufnahme unterschieden sich je nach Einkommen. Personen im obersten 20-Prozent-Bereich finanzierten mit einem Kredit häufiger eine Hypothek ausserhalb des Hauptwohnsitzes oder Einrichtungsgegenstände (26.8 Prozent) als die einkommensschwächsten 20 Prozent (7.5 Prozent).

Im ärmsten Fünftel der Bevölkerung dienten Kredite häufiger für Ausgaben des täglichen Bedarfs, persönliche Gegenstände oder zur Begleichung anderer Schulden.