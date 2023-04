Die Polizei hat auf der Autobahn A6 bei Bern einen Mann nach einer abenteuerlichen Fluchtfahrt in einem entwendeten Polizeiwagen mit mehreren Schüssen und einer Strassensperre gestoppt.

Der Mann wurde bei dem Einsatz lebensbedrohlich verletzt.

Er fiel in der Nacht auf Donnerstag kurz vor 03.50 Uhr zunächst als Falschfahrer auf der Autobahn A6 von Thun herkommend in Fahrtrichtung Bern auf.

Audio Archiv: Wie stoppt die Polizei Geisterfahrer? 04:46 min, aus Espresso vom 07.10.2019. Bild: imago images abspielen. Laufzeit 4 Minuten 46 Sekunden.

Die Polizei versuchte ihn – rund 25 Kilometer weiter – laut Mitteilung im Gebiet Wankdorf mit einem künstlichen Stau zu stoppen. Danach schnappte er sich einen zivilen Streifenwagen und floh in die Gegenrichtung. Dabei schoss die Polizei in Richtung des Mannes, wie eine Mediensprecherin sagte. Auf der Höhe der Ausfahrt Ostring prallte er in ein weiteres ziviles Polizeiauto, welches ihm in den Weg gestellt wurde.

Mit Hilfe einer Elektroschockpistole hielten die Beamten den Mann schliesslich an. Er wurde schwer verletzt mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die Autobahn war im Bereich Wankdorf und Ausfahrt Ostring in Richtung Thun für mehrere Stunden gesperrt.

Kantonspolizei Zürich untersucht Schussabgabe

Im Einsatz standen mehrere Dienste der Kantonspolizei Bern ein Ambulanzteam, Schutz und Rettung Bern, das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, das Tiefbauamt sowie das Forensische Institut Zürich. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland habe Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Legende: Der Einsatz ereignete sich auf der Autobahn A6 inmitten der Stadt Bern. Keystone/Symbolbild/ALESSANDRO DELLA VALLE

Gemäss dem Communiqué wird die Kantonspolizei Zürich, unter Leitung der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben des Kantons Bern, die Schussabgaben und den Einsatz des Destabilisierungsgerätes, also der Elektroschockpistole, untersuchen.