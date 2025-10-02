Zwei tonnenschwere Blöcke, ein Netz: Ein spektakulärer Test zeigt, wie sich Schutzsysteme gegen Steinschlag bewähren. Denn die Steinschlaggefahr steigt.

Alles ist bereit für den grossen Steinschlag-Test im stillgelegten Bergwerk am Walensee. Das Netz ist gespannt, die beiden würfelförmigen «Felsbrocken» sind an einem Kran montiert. Sie wiegen je 4.8 Tonnen und werden kurz nacheinander fallengelassen.

Legende: Das stillgelegte Bergwerk befindet sich am Ufer des Walensees. SRF

Durch die Beschleunigung entwickeln sie eine Energie von bis zu 10'000 Kilojoule. Das ist vergleichbar mit zwei schweren Bussen, die innerorts unterwegs sind. Das Auffangnetz hält.

Es sind Tests der Thurgauer Firma Geobrugg AG, die sich auf den Bau von Sicherheitsnetzen spezialisiert hat – die Nachfrage steigt weltweit. Speziell: Anders als andere Schutzbauten geben die Drahtgeflechte nach und bremsen die herunterfallenden Steine so ab.

Steinschlag rüttelte wach

Wie wichtig der Schutz gegen Steinschlag, insbesondere entlang von Strassen ist, zeigte sich jüngst in Filzbach im Kanton Glarus. Anfang August beschädigten herunterfallende Felsbrocken mehrere Autos, verletzt wurde niemand.

Legende: Fällt mehr als ein Stein ins Metallnetz, kann der Steinschlag realistischer simuliert und die Vorrichtung besser getestet werden. SRF

Dieses Ereignis habe sie wachgerüttelt, sagt Charles Rinderknecht, oberster Strasseninspektor beim Kanton St. Gallen. Man müsse vor allem Gebiete im Toggenburg und entlang des Walensees künftig besser überwachen.

Derzeit sind 1.5 der 660 Kilometer der Kantonsstrassen mit Steinschlagnetzen gesichert. Auch wenn mehr Netze installiert werden, ein Restrisiko bleibe. «Wir können nicht die ganzen Strassen verpacken, um jegliches Risiko auszuschliessen», meint Rinderknecht.

Netze müssen mehr aushalten

Steinschlagnetze seien seit rund 30 Jahren auf dem Markt und hätten sich sehr bewährt. «Die Kapazität der Auffangvorrichtung wurde laufend erhöht», sagt Werner Gerber. Er hat bis zu seiner Pensionierung bei der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Lawinen WSL zu Steinschlägen geforscht.

Legende: Werner Gerber hat sich lange Jahre mit Steinschlag beschäftigt. SRF

Und dies sei auch nötig. Netze müssten heute immer mehr Wucht von fliegenden Steinen aushalten, so Gerber. Steinschläge und Felsstürze würden sich häufen.

Steinschlag oder Felssturz? Box aufklappen Box zuklappen Bei Steinschlägen fällt eine kleinere Menge Gestein talwärts. Die Steine sind nicht schwerer als 200 kg, was in etwa einem Durchmesser von 50 cm entspricht. Bei einem Felssturz liegt die lose Steinmasse zwischen 100 und 1'000'000 Kubikmetern.

Inwiefern der Klimawandel einen Einfluss auf die erhöhte Steinschlagaktivität habe, sei noch nicht restlos erforscht. In höheren Lagen, so kommt eine Studie des WSL zum Schluss, sei ein Rückgang des Permafrosts wohl Mitauslöser. Erwärmen sich Luft und Gestein übermässig, bildet sich Permafrost zurück, was zu Steinschlägen führen kann.

Weitere Ursachen sind laut der Nationalen Plattform für Naturgefahren des Bundes (PLANAT) auch häufigere Wechsel zwischen Frost und Tau, wärmere Winter und starke Niederschläge. «In tieferen Lagen kommen mehrere Ursachen infrage», erklärt Joël Borner, der für das WSL zu Steinschlägen forscht. Einige Faktoren seien vom Klimawandel beeinflusst, andere hingegen nicht, sagt Borner.