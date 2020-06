Zahlteil und Empfangsschein • Bestehend aus zwei Teilen (wie bisher) • Farbe: weiss Swiss QR-Code • Beinhaltet alle relevanten Informationen zur Zahlung und Verarbeitung von Rechnungen • Enthält alle Angaben in Textform: manuelle Erfassung weiter möglich Perforation • Abtrennung von Zahlteil und Empfangsschein von der Rechnung möglich: für Einzahlung am Postschalter oder als Zahlungsauftrag für die Bank Per E-Banking • E-Banking-Applikation öffnen • Swiss QR Code mit QR-Reader oder integrierter Kamera einscannen • Per Klick die Zahlung auslösen • Manuelles Eintippen der Zahlungsinformationen weiterhin möglich Per Mobile Banking • Mobile Banking-App auf Smartphone öffnen • Swiss QR Code mit QR-Reader-Funktion einscannen • Per Fingertipp die Zahlung auslösen Per Post • QR-Rechnung funktioniert wie Einzahlungsschein • Kann per Zahlungsauftrag im Couvert an Bank versandt werden • Kann u.a. am Postschalter und Einzahlautomaten bezahlt werden Zahlteil Empfangsschein Währung CHF xxx Betrag Währung CHF xxx Betrag Konto / Zahlbar an Zahlbar durch Zusätzliche Informationen Konto / Zahlbar an Zahlbar durch Quelle: Six 1 1 2 2 3 3 Einzahlungsschein 2020