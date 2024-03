In keinem anderen Kanton werden so viele Schweine gehalten wie in Luzern. Für das Jahr 2022 weist die Statistik 426'980 Tiere aus. Im «zweitplatzierten» Kanton Bern lebten 212 '727 Tiere, in St. Gallen 157'722 Schweine.

Gerne wurde zitiert, dass im Kanton Luzern mehr Schweine als Menschen leben; laut «Lustat Statistik Luzern» ist das aktuell aber nicht mehr zutreffend.

Immer mehr Tiere pro Bauernhof

Im Jahre 2022 hielt ein Schweinebauer im Kanton Luzern im Schnitt 266 Schweine. Zum Vergleich: in den 1940er-Jahren waren es noch 7 Schweine.

Grund ist der Strukturwandel in der Landwirtschaft, welcher zu einer Spezialisierung und damit auch zu immer grösseren Betrieben führte.