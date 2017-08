Wie Russland wieder die Lüfte erobern will

Aus 10vor10 vom 26.7.2017

Russland will in der zivilen Luftfahrt wieder an vergangene Glanzzeiten anknüpfen – mit kräftiger Unterstützung des Staates. Kürzlich wurde ein neue Passagier-Jet präsentiert, welcher der Industrie neuen Schub verleihen soll. Doch die Konkurrenz auf dem Markt ist gross.