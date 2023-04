Mitten im Sandwich zwischen den Bier-Multis Carlsberg (Feldschlösschen), Heineken (Eichof) und den kleinen Craft-Brauereien steckt die Brauerei Egger in Worb BE.

Legende: Die Brauerei in Worb hat turbulente Jahre hinter sich. Jetzt soll ein Neubau die Zukunft von Egger Bier sichern. ZVG

Das Brauhaus am Tor zum Emmental hat turbulente Jahre hinter sich. Noch vor wenigen Jahren hatte Egger Bier nicht genug Geld, um die überalterten Brauerei-Anlagen zu erneuern.

Egger karrt Bier in die Ostschweiz und retour

Seither füllt die Brauerei Locher im Appenzell das Egger Bier ab. Tankwagen karren den frisch gebrauten Gerstensaft in die Ostschweiz. Und danach in Form von Bierflaschen und -dosen wieder zurück nach Worb.

Legende: Derzeit füllt die Brauerei Locher in Appenzell das Bier der Brauerei Egger ab. Keystone/Ennio Leanza

160 Jahre nach der Gründung durch Gottfried Egger kämpft die Brauerei Egger weiter für ihre Unabhängigkeit und gegen einen Verkauf an eine Grossbrauerei. «Wir sehen uns in der goldenen Mitte des Marktes», sagt David Santschi, Braumeister und Co-Geschäftsführer, selbstbewusst.

Ab 2024 soll der Gerstensaft wieder in Worb gebraut und abgefüllt werden, in einer neuen Brauereianlage beim SBB-Bahnhof Worb. Das alte Brauhaus im Ortskern wird umgenutzt.

Wie eigenständig ist Egger Bier noch?

Das Geld für den Ausbau kommt von neuen Aktionären, die anonym bleiben wollen. Laut «Berner Zeitung» auch von der Brauerei Locher, welche etwa das Appenzeller Bier herstellt. Zu den Investoren will sich Santschi nicht äussern.

Wie eigenständig ist die Brauerei Egger überhaupt noch? «Wir sind nicht aufgekauft worden und existieren nicht nur als Marke wie andere. Wir fällen die Entscheide weiter hier in Worb», sagt Santschi dazu. Trotzdem sei man auf externe Hilfe angewiesen.

Legende: David Santschi will mit Egger Bier hoch hinaus. SRF/Dominik Meienberg

Einen anderen Weg geht Müllerbräu in Baden AG, wie einst Egger ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Die Verantwortlichen haben dort entschieden, die grosse Brauerei auf dem Müllerbräu-Areal beim Bahnhof zu schliessen und dort eine Grossüberbauung mit Wohnungen und Gewerbe zu realisieren.

Müllerbräu in Baden setzt auf Immobilien

Das Müller-Bier braut künftig die Schaffhauser «Falken»-Brauerei, in Baden verbleibt einzig eine Mikro-Brauerei für ein Restaurant. «Man kann mit Immobilien mancherorts inzwischen mehr verdienen als mit Bier im hart umkämpften Biermarkt», erklärt Reto Widmer, SRF-Redaktor und Bier-Sommelier, der den Schweizer Biermarkt genau beobachtet.

Der Schweizer Biermarkt Box aufklappen Box zuklappen In der Schweiz gibt es knapp 1300 Brauereien. Die grösste Schweizer Brauerei ist die zur Carlsberg-Gruppe gehörende Feldschlösschen mit zwei Braubetrieben in Rheinfelden und Sion und einem Marktanteil von rund 40 Prozent. Auf Rang zwei kommt Heineken Switzerland mit den beiden Brauereien Eichhof, Haldengut und Calanda und rund 20 Prozent Marktanteil. Die mittlerweile drittgrösste Brauerei der Schweiz ist Locher (Appenzeller Bier).

Egger hingegen geht einen anderen Weg, investiert Millionen in die neuen Brauanlagen. Dies obschon das Worber Brauhaus im Vergleich zu Grossbrauereien viel weniger Bier produziert, wodurch höhere Kosten anfallen. «Egger Bier ist weder Fisch noch Vogel, weder Gross- noch Kleinbrauerei», so Widmer weiter.

Legende: Relikt von früher: Das alte Schaltpult der Brauerei Egger. SRF/Dominik Meienberg

Die Investition in die neue Brauanlage sei natürlich ein gewisses Risiko. Wobei es schwierig abschätzbar sei, wer bei den neuen Investoren tatsächlich die Fäden zieht. «Wenn die Brauerei Locher involviert wäre, wäre es etwa denkbar, dass auch Appenzeller Bier in Worb gebraut wird. Dann könnte sich die Anlage rechnen.»

So oder so feiert die Brauerei Egger heuer ihr Jubiläum. Worauf man anstösst: Auf dass noch viele Jahre das in Worb gebraute Egger Bier aus den Zapfhähnen in der Region fliesst.