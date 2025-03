Die Krankenkassenprämien sowie steigende Preise beschäftigen Schweizer Familien am meisten.

Das zeigt eine Umfrage, die Pro Familia und der Vorsorgeversicherer Pax veröffentlicht haben.

Die Zufriedenheit mit dem eigenen Familienleben ist weiterhin hoch, doch die Erwartungen an die Entwicklung der allgemeinen Situation für Familien in der Schweiz fällt pessimistisch aus. So erwarten 72 Prozent der Schweizer Familien, dass sich die Situation in der Zukunft verschlechtern wird.

Krankenkassenprämien belasten die Familien

Knapp die Hälfte der befragen Familien gab an, das Einkommen reiche knapp für das eigene Familienleben aus. Für sieben Prozent reiche es gar nicht. Den Befragten würde es helfen, wenn die Krankenkassenprämien gesenkt würden. Denn weiterhin sind die hohen Krankenkassenprämien und die steigenden Preise die zwei grössten Sorgen von Schweizer Familien.

29 Prozent der Befragten beschäftigt auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie sind der Meinung, es müsste mehr von der Politik getan werden. Ebenfalls einen grossen Handlungsbedarf sehen die Familien bei der Sicherung des Rentenniveaus. Teilzeitbeschäftigte oder Geringverdienende sollen ihrer Ansicht nach besser abgesichert werden.

Legende: Zwei Drittel der Familien geben an, pro Monat nicht mehr als 500 Franken auf die Seite legen zu können. Keystone/Christian Beutler

Insgesamt sehen die Autoren bei vielen Themen eine Kontinuität mit den Vorjahren. Bereits in den letzten Jahren seien fehlende finanzielle Mittel die grösste Sorge gewesen. Lediglich ein Fünftel muss auf nichts verzichten. Die restlichen Familien verzichten aus Kostengründen auf Ferien, Restaurantbesuche oder Freizeitaktivitäten.

Rückläufig waren die Sorgen bei den Themenbereichen Klimawandel und Umweltschutz sowie bei der Energieversorgung. Nur noch fünf Prozent der befragten Familien sorgen sich um die Energiesicherheit, im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 17 Prozent.

Für die die Studie wurden 2200 Familien aus allen Landesteilen befragt. Verschiedene Familienformen sind dabei berücksichtigt worden.