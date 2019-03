«Wenn Frau will, steht alles still» – dies war das Motto des ersten Frauenstreiks 1991. Anlass war der zehnte Jahrestag der Annahme des Gleichstellungsartikels in der Bundesverfassung 1981 und seine zögerliche Umsetzung.

Hunderttausende Frauen in der ganzen Schweiz folgten damals dem Aufruf der Gewerkschaften und legten am 14. Juni ihre Arbeit nieder. Es war die grösste Protest- und Streikbewegung seit dem Landesstreik 1918. Die wichtigste Forderung: Gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Im ganzen Land fanden Aktionen statt, Frauen demonstrierten in violetten Kleidern und mit Trillerpfeifen – in Bern wurde der Bundesplatz gestürmt.