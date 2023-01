Der Schengen-Raum begann 1985 als zwischenstaatliches Projekt von fünf EU-Ländern – Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande und Luxemburg – und hat sich mit der Zeit zum weltweit grössten Raum des freien Personenverkehrs entwickelt.

Der Zone gehören derzeit 23 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an. Die Teilnahme an einem Raum ohne Kontrollen an den Binnengrenzen bedeutet, dass im Normalfall keine Kontrollen an den Binnengrenzen und harmonisierte Kontrollen an den Aussengrenzen durchgeführt werden.