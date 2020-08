Grundsätzlich gilt: Wer in ein Land ausserhalb der EU auswandert, kann nicht länger von der Schweizer Krankenversicherung profitieren. Innerhalb der EU gibt es Ausnahmen. So können etwa Rentnerinnen und Rentner weiter bei ihrer Krankenkasse bleiben, wenn sie in ein EU-Land auswandern. Ansonsten muss man eine neue Lösung suchen, zum Beispiel in Form einer Krankenversicherung am neuen Aufenthaltsort. Die Unterschiede bei den Leistungen sind dort allerdings von Land zu Land verschieden.

Eine andere Variante: Eine private, internationale Krankenversicherung abschliessen, wie sie etwa von gewissen Krankenkassen angeboten wird. Diese Lösung sei aber nicht selten ziemlich teuer, so Rechtsexperte Ueli Kieser. In jedem Fall: Eine Beratung, etwa bei der Auslandschweizer-Organisation (ASO) oder beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA), lohnt sich.