Über den Todesfall des Schweizer Kabarettisten Jürg Randegger informierte am Dienstag Christian Jott Jenny auf seiner Facebook-Seite. Jenny ist Zürcher Entertainer und Gemeindepräsident von St. Moritz. Dem «Tages-Anzeiger» teilte Randeggers Familie mit, der Kabarettist sei kurz vor Weihnachten gestorben.

Erst im August dieses Jahres hatte sich Jürg Randegger endgültig aus dem Schweizer Showbusiness verabschiedet. Beim Zürcher Freiluft-Musiktheater «Trittligass» stand er zum allerletzten Mal auf der Bühne.

04:25 Video Genug ist genug: Jürg Randegger macht endgültig Schluss mit der Theaterbühne Aus Gesichter & Geschichten vom 25.08.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 25 Sekunden.

Randegger war ausgebildeter Lehrer und entdeckte kurz darauf seine Leidenschaft fürs Kabarett. 1954 gründete er mit Jörg Schneider das «Cabaret Äxgüsi» und trat unter anderem mit Paul Bühlmann, Stephanie Glaser, Jörg Schneider und Ines Torelli im Musical «Zürcher Ballade» auf.

Als 30-Jähriger stiess er 1965 zum bekannten «Cabaret Rotstift». Die ursprüngliche Idee der Lehrer, die das Cabaret 1954 gegründet hatten, war es, Kindern aus benachteiligten Familien die Teilnahme an einem Skilager zu ermöglichen. In seinen Sketchen thematisierte das Ensemble um Werner von Aesch, Heinz Lüthi und Jürg Randegger meist den etwas spiessigen, aber liebenswerten Schweizer Durchschnittsbürger.

Jürg Randegger: ein Multitalent

1 / 5 Legende: Jürg Randegger Der Tausendsassa blickt auf ein erfülltes Leben zurück. Keystone / Anthony Anex 2 / 5 Legende: Gemeinsamer Auftritt Jürg Randegger an der Seite von Jörg Schneider, Ines Torelli, Stephanie Glaser und Paul Bühlmann (v.l.n.r.). Keystone / STR 3 / 5 Legende: «Samschtig-Jass» 1999 gibt Jürg Randegger die Moderation an Monika Fasnacht ab. Keystone / Walter Bieri 4 / 5 Legende: 400. Sendung «Samschtig-Jass» Nach fast 25 Jahren zieht sich Jürg Randegger als Moderator der Sendung zurück. Keystone / Walter Bieri 5 / 5 Legende: Jürg Randegger An der Eröffnung des 25. Arosa Humorfestivals 2016. Keystone / Gian Ehrenzeller

Bis 1999 war Jürg Randegger an insgesamt elf Programmen beteiligt. 2002 war dann nach 48 Jahren Schluss mit lustig: Das «Cabaret Rotstift» hatte seinen letzten Auftritt und liess Evergreens wie «Am Skilift» noch einmal aufleben.

Randegger arbeitete daneben zudem unter anderem an einem Hörspiel der «Schlieremer Chind» mit.

Weiter zum Moderator

Ab 1976 warJürg Randegger für 24 Jahre Moderator der Sendung «Samschtig-Jass» und von 1984 bis 1988 der Sommerausgabe «Mittwoch-Jass» beim Schweizer Fernsehen. Insgesamt führte er durch mehr als 400 Jass-Sendungen. Erst im Jahr 1999 übergab er die Moderation an Monika Fasnacht.

Sein vielseitiges Schaffen wurde belohnt: 1985 erhielt das «Cabaret Rotstift» den Prix Walo. Im Folgejahr durfte Jürg Randegger seinen zweiten Prix Walo entgegennehmen, diesmal für die Sendung «Samschtig-Jass».

2010 wagte Jürg Randegger den Schritt ans Filmset: An der Seite von Patrick Frey durfte er in «Nachtexpress» das tun, was er am besten konnte: jassen. Stets an seiner Seite auf der facettenreichen Reise durch jegliche Berufsgattungen: Gattin Susanne. Mit ihr hat er zwei Kinder.

Mit Jürg Randegger hat die Schweiz ein vielseitiges, grosses Talent der Schweizer Showszene verloren.