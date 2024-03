Erster Schweizer Tiger-Kampfjet an US-Streitkräfte übergeben

Die Schweizer Luftwaffe hat den ersten von 22 Tiger-Kampfjets an die US-amerikanischen Streitkräfte übergeben.

Die US Navy verwendet die übernommenen Tiger zu Übungszwecken.

Die Übernahme erfolgte auf dem Militärflugplatz Emmen im Kanton Luzern. Die US Navy setzt die übernommenen Tiger als Zieldarstellungsflugzeuge für Trainingszwecke ein. 2020 hatte das Bundesamt für Rüstung Armasuisse die ausgemusterten F-5 Tiger an die US-Streitkräfte verkauft, wie es am Montag mitteilte.

Legende: Ein F-5 Tiger Kampfjet startet auf dem Flugplatz Emmen. KEYSTONE / Sigi Tischler

Der Abtransport von Emmen erfolgte an Bord einer Lockheed KC-130J des United States Marine Corps. Ein Grossteil der in den 1970er- und 1980er-Jahren beschafften F-5 Tiger ist bereits verkauft. Die US Navy kaufte der Schweiz vor einigen Jahren 44 F-5 Tiger ab, die ursprünglich von der Luftwaffe zur Raumsicherung eingesetzt worden waren.

Heute verfügt die Schweizer Armee noch über 25 F-5 Tiger, von denen 18 im Einsatz stehen. Sie entlasten laut Armasuisse die F/A-18 Hornet-Flotte und werden für die Zieldarstellung, die Ausbildung, als Schleppflugzeuge und für Testflüge eingesetzt.

Rund die Hälfte der F-5 Tiger wird von der Kunstflugstaffel Patrouille Suisse für Flugvorführungen eingesetzt. Das Verteidigungsdepartement VBS hat jedoch bereits angekündigt, den Betrieb der F-5 bis Ende 2027 einzustellen. Wie die Flugvorführungen in Zukunft aussehen werden, ist noch unklar.