Legende: Keystone/Ennio Leanza

In den letzten Jahren ist Feuerwerk in der Schweiz aus mehreren Gründen unter Druck geraten. Viele Menschen stören sich einerseits am Lärm, der etwa von Knallkörpern ausgeht. Und auch Haustiere reagieren zum Teil sensibel auf die Detonationen.

Andererseits wird auch die Umweltbelastung von Feuerwerk vermehrt zum Thema. Zwischen 1000 und 2000 Tonnen Feuerwerkskörper werden in der Schweiz jährlich gezündet. Dies verursacht bis zu 400 Tonnen Feinstaub pro Jahr, was bis zu 2 Prozent der jährlichen Feinstaubemissionen in der Schweiz entspricht. In einigen Städten und Gemeinden werden daher aus Umweltüberlegungen statt Feuerwerk neu Wasser- oder Drohnenshows gezeigt.

In einer Umfrage des Marktforschungsinstituts YouGov, die vor wenigen Tagen publiziert wurde, gab die Hälfte der Befragten jedoch an, dass für sie Feuerwerk zum 1. August einfach dazugehört. Allerdings lehnte es eine Mehrheit ab, dass Privatpersonen Feuerwerk zünden dürfen.