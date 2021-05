Die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch ist die Ausbildungsstätte der Polizeikorps der Zentral- und Nordwestschweiz. Gemäss eigenen Angaben will sie ein realitätsnahes und ethisch korrektes Berufsbild vermitteln. Jährlich werden etwa 250 Aspirantinnen und Aspiranten ausgebildet. Beteiligt sind die Kantone AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SZ, SO, UR und ZG.