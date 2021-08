Sinisha Lüscher will erster schwarzer Schwingerkönig werden

Der 15-jährige Sinisha Lüscher aus dem Aargau holte sich am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag am Sonntag in Schwarzenburg den Kategoriensieg im Jahrgang 2006.

Schon einen Tag später besucht er wieder das Schwingertrainig. Denn der Überflieger hat Grosses vor: Er will der erste schwarze Schwingerkönig werden.

Aufgrund seiner Hautfarbe hat der Uerkner jedoch mit Vorurteilen und Rassismus zu kämpfen.

Er ist 15 Jahre alt, über 100 Kilogramm schwer und derzeit der neue Star am Jung-Schwingerhimmel: Der Aargauer Sinisha Lüscher. Am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag belegte er den ersten Platz in seinem Jahrgang.

Reihenweise legte der Überflieger seine Gegner auf den Rücken. Alle sechs Gänge konnte Lüscher am Schwing-Wettkampf für sich entscheiden.

Als Dunkelhäutiger hat es der Uerkner in der Schwingerszene jedoch nicht leicht. So kämpft Sinisha Lüscher nicht nur gegen seine Konkurrenten, sondern auch gegen Vorurteile und Rassismus.

Legende: Stolz präsentiert sich Sinisha Lüscher im Sägemehl nach seinem Sieg am Sonntag. Pascale Alpiger

Schon früh Rassismus erfahren

«Als ich noch kleiner war, war es sehr schlimm», erzählt Lüscher. So erinnert sich der 15-Jährige an eine Szene, wo ihm Mitschwinger den Zutritt zur Dusche verwehrten. «Du bist ein Neger, du darfst nicht reinkommen», so die Kinder damals.

Heute habe sich die Lage gebessert. «Ich habe mir meinen Respekt erkämpft», ist er überzeugt. Zudem weise er Leute, die unangebrachte Kommentare machen, in ihre Schranken. Seine Mutter, Petra Lüscher, habe ihn und seinen älteren Bruder schon früh gelehrt, mit solchen Situationen umzugehen. «Stellt man die Leute direkt zur Rede, gehen ihnen schnell die Argumente aus», weiss Petra Lüscher.

Auch Schwingtrainer Gregor Bucher ist überzeugt, dass jetzt ein Umdenken stattfindet. Zahlreiche Leute hätten ihm und Sinisha gratuliert. Einmal etwas Neues tue dem Sport gut, hiess es.

Ziel: der erste schwarze Schwingerkönig

Vorurteile hin oder her – Sinisha Lüscher lässt sich nicht unterkriegen. Bereits einen Tag nach seinem grossen Sieg steht der Sportler bereits wieder im Schwingzelt. «Was ich gestern falsch gemacht habe, kann ich heute schon verbessern», so der ehrgeizige Kraftbrocken.

Denn der Jungschwinger will hoch hinaus. So zielt er nach Erlangen seines ersten Kranzes auf den eidgenössischen Kranz ab – und dann will Sinisha Lüscher der erste schwarze Schwingerkönig werden.