Piccard will wieder Erde umrunden – dieses Mal mit Wasserstoff

Der Schweizer Abenteurer Bertrand Piccard will dank grünem Wasserstoff die Erde umrunden.

Der Nonstop-Flug ist für 2028 geplant und soll neun Tage dauern, wie Piccard in einem Interview sagte.

Piccard möchte mit dem Projekt «Climate Impulse» ein Zeichen für den Umweltschutz setzen.

Bei seinem neuen Vorhaben spiele nicht nur die Abenteuerlust mit, wie er im Interview mit den Tamedia-Zeitungen sagte: «Ich habe die Nase voll von all dem Pessimismus und der Untätigkeit in Sachen Umweltschutz. Ich möchte allen Leuten, die keine Zukunft sehen, zeigen, dass es Hoffnung gibt und dass wir handeln können. Der beste Weg dafür ist ein spektakuläres Projekt.»

Obwohl die Lösungen vorhanden sind, werden sie nicht genug genutzt

Es gebe noch immer grossen Widerstand und Abneigungen gegen zukunftsgerichtete Technologien, sagte Piccard. «Ich möchte zeigen, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich möchte zeigen, dass wir jetzt alles in der Hand haben, um von den fossilen Energien wegzukommen.» Umweltschutz werde erst zur Realität, wenn er als wirtschaftlich und aufregend wahrgenommen werde. «Aber obwohl die Lösungen vorhanden sind, werden sie nicht genug genutzt.»

Flugzeug im Bau

Laut Piccard läuft die Arbeit am Projekt bereits seit drei Jahren. In einer am Mittwoch veröffentlichten Medienmitteilung heisst es, dass der Bau des Flugzeuges jetzt beginne. Verantwortlich sei der französische Ingenieur und Nautiker Raphaël Dinelli.

Legende: Das Wasserstoff-Flugzeug befindet sich im Bau. So soll es gemäss Skizze auf der Webseite des Projekts in etwa aussehen. climateimpulse.org

«Etwa 45 Millionen Franken kostet der Bau des Flugzeuges, 15 Millionen der Betrieb», sagte Piccard im Interview. Das Flugzeug soll mit klimaneutral produziertem Wasserstoff betrieben werden. Eine Herausforderung sei es, den flüssigen Wasserstoff während der neuntägigen Umrundung auf -253 °C zu kühlen. Dafür brauche es «revolutionäre Innovationen», die «neue Horizonte für die Luftfahrttechnologie» ermöglichen würden, heisst es in der Mitteilung.

Nicht erste Umrundung

Piccard ist ein bekannter Abenteurer. Im März 1999 umrundete er gemeinsam mit dem Briten Brian Jones in einem Ballon die Erde ohne Zwischenlandung. Von 2015 bis 2016 absolvierte Piccard eine Weltumrundung mit der «Solar Impulse 2» – einem speziell dafür gebauten Solarflugzeug.

1 / 5 Legende: Der «Breitling Orbiter 3»: Mit dem Ballon flog Piccard 1999 in knapp 20 Tagen um die Welt. Keystone/FABRICE COFFRINI 2 / 5 Legende: 2012 unternahm Piccard den ersten Interkontinentalflug mit dem Prototyp der «Solar Impulse». Keystone/LAURENT GILLIERON 3 / 5 Legende: Mit der «Solar Impulse 2» umrundete Bertrand Piccard gemeinsam mit André Boschberg die Erde in 17 Etappen und 505 Tagen. Keystone/AP/Solar Impulse/JEAN REVILLARD/REZO 4 / 5 Legende: 2021 präsentierten die Solarpioniere Piccard und Boschberg (rechts) ein Elektroflugzeug, das dank der Technologie von «Solar Impulse 2» funktioniert. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT 5 / 5 Legende: Solarpionier Bertrand Piccard. Keystone/EPA

Bei seinem geplanten Versuch mit dem Wasserstoff-Flugzeug 2028 wird Piccard 70 Jahre alt sein. Im Interview sagte er, dass er dann in den Augen seiner Frau zu alt sei, um die Jugend zu inspirieren. «Ich sage: ‹Ja, aber ich werde alt genug sein, um den alten Menschen Hoffnung zu geben.›»