Im Gegensatz zu den umliegenden Ländern konnte das Ja-Lager in der Schweiz nur 38 Prozent verzeichnen. Warum eigentlich?

Zusatzinhalt überspringen Insgesamt waren im Ausland rund 2,9 Millionen Wahlberechtigte registriert, rund die Hälfte davon in Deutschland. Auslandstürken machten etwa fünf Prozent aller Wahlberechtigten aus.

Im Ausland haben insgesamt 59,2 Prozent der Türken für die Einführung eines Präsidialsystems in ihrem Heimatland gestimmt. In der Türkei selber waren es lediglich 51,2 Prozent.

In europäischen Ländern fanden Erdogans Pläne bei den wahlberechtigten Türken regen Zuspruch. So sagten etwa rund 63 Prozent der Türken in Deutschland Ja. In den Niederlanden waren es 71 Prozent, in Österreich 73,5 Prozent. In Belgien stimmten gar 75 Prozent im Sinne von Erdogan.

Ganz anders sieht es aber in der Schweiz aus: Hierzulande konnte das Ja-Lager nur 38 Prozent verzeichnen, wie aus Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hervorgeht.

«Andere» Türken in der Schweiz

Eine Erklärung könnten die Einwanderungswellen der Vergangenheit liefern. Die ersten Türken wanderten Anfang der sechziger Jahre nach Europa ein. Türken kamen damals auch in die Schweiz, relativ gesehen jedoch weniger als etwa im Vergleich zu Deutschland. Es waren damals vor allem wenig gebildete Arbeitsmigranten.

Vergleichsweise viele Türken kamen hingegen wegen des Militärputsches von 1980 und des Kurdenkonflikts 1990 in die Schweiz. Viele verfolgte Linke und Kurden ersuchten damals hierzulande um Asyl – die meisten von ihnen dürften kaum Anhänger der Politik Erdogans sein. Die prokurdische Partei HDP ist in der Schweiz sehr stark. Und im Unterschied zu Deutschland ist die kurdische Arbeiterpartei PKK in der Schweiz nicht verboten.

Türken in der Schweiz: Die Angst geht um

Opposition in der Schweiz wünscht Kritik

Erdogan-kritische Türken in der Schweiz melden am Tag nach dem Referendum Zweifel am rechtmässigen Ablauf an. Es sei «klarer Betrug», dass Stimmzettel ohne Stempel akzeptiert worden seien, sagte Hakn Gürgen, der Vertreter des Demokratischen Kongresses der Völker Schweiz (HDK). Der HDK ist die treibende Kraft hinter der Gründung der Oppositionspartei HDP.

Gürgen geht davon aus, dass Türken in der Schweiz nach dem Referendum nun verstärkt beobachtet oder ausspioniert werden. Vor allem säkulare Landsleute seien im Visier regierungsnaher Kreise. Gürgen wünschte sich, dass die Schweizer Regierung offiziell «Kritik ausüben würde» – am Verletzen demokratischer Regeln und an der Gewalt in der Türkei.

EDA zurückhaltend

Vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hiess es indes, die Schweiz habe vom Ausgang der Volksabstimmung in der Türkei Kenntnis genommen. Zur Beurteilung über den Ablauf der Wahlen verweist das EDA auf die internationalen Beobachtermissionen.

Das EDA hoffe, das die türkischen Behörden «auch jene Stimmen der türkischen Gesellschaft im künftigen Entscheidungsprozess miteinbeziehen, die sich gegen die Vorlage ausgesprochen haben». Die Schweiz messe der Einhaltung demokratischer Grundsätze und Legitimation «hohe Bedeutung» bei.

Das EDA verweist in seiner Mitteilung auch auf kritische Einwände der Verfassungsexperten des Europarates («Venedig-Kommission») und betont, dass eine mögliche Wiedereinführung der Todesstrafe im Widerspruch zu den internationalen Verpflichtungen der Türkei stünde und «deshalb nicht annehmbar» wäre.

So stimmten die Türken in den Städten ab

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Wähler gesamt

Zürich 36 Prozent

64 Prozent

36'359 Genf 55 Prozent

45 Prozent

11'161 Bern 30 Prozent

70 Prozent

20'744 Schweiz 38 Prozent

62 Prozent

95'264

Abstimmungsergebnis aus Genf fällt aus der Reihe

An den Abstimmungsergebnissen aus der Schweiz fällt die Stadt aus Genf auf. Dort legten jene Stimmenden, die im türkischen Konsulat in Genf ihre Stimme abgaben, mehrheitlich ein Ja in die Urne.

«Das verstehen wir nicht», sagt Celal Bayar von der Dachorganisation der türkischen Vereinigungen in der Romandie (FATSR) auf Anfrage. «Denn wir wussten, dass die Türken in der Schweiz gegen die Verfassungsreform sind.» So sei auch die Gemeinschaft in Genf doch eher gegen das Reformprojekt eingestellt gewesen. Deshalb erstaune das Genfer Resultat.

Allerdings hätten im Konsulat in Genf auch Türken aus Frankreich ihre Stimme abgeben können. Im grenznahen Frankreich sei die Ja-Tendenz stärker als in Genf, sagte Bayar.

Die Annahme des Referendums in der Türkei ändere nicht viel für die Türken in der Schweiz, ist FATSR-Präsident Bayar überzeugt. Er rechnet aber mit vorgezogenen Wahlen in der Türkei diesen Herbst und mit zwei weiteren Referenden im kommenden Jahr. Dabei werde es um die Frage der Beziehungen zur EU und um einen Austritt aus der Verteidigungsallianz Nato gehen.

Die regierungsfreundliche Union Europäisch Türkischer Demokraten Schweiz (UETD) hat sich bisher nicht geäussert.