Illegale Arzneimittelsendungen in die Schweiz kommen zunehmend aus der EU.

Wurden 2022 noch neun Prozent aller von den Behörden bearbeiteten Pakete in einem EU-Land aufgegeben, waren es im vergangenen Jahr bereits vierzig Prozent.

Aufgegeben worden waren die Pakete vor allem in Frankreich und Deutschland, wie das Heilmittelinstitut Swissmedic am Montag schrieb. Gleichzeitig seien die Anteile der Sendungen aus Indien und Osteuropa zurückgegangen. Das Heilmittelinstitut warnt vor Risiken für die Gesundheit.

Zahl bleibt stabil

Swissmedic stellte fest, dass ausländische Anbieter als vermeintliche Schweizer Onlineapotheke operieren. Konsumentinnen und Konsumenten würden so gezielt getäuscht, hiess es.

Trotz einem Anstieg um 17 Prozent gegenüber 2024 blieb die Zahl der illegalen Arzneimittelsendungen in etwa stabil. Sendungen mit Erektionsförderern waren nach wie vor am häufigsten. Zunehmend wurden aber auch Sendungen mit Mitteln gegen Haarausfall und Hormonpräparaten festgestellt.