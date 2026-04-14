LKW prallt in Stauende – vier Verletzte auf der A3 bei Urdorf

Ein Lastwagen ist auf der A3 bei Urdorf in eine stehende Fahrzeugkolonne geprallt.

Vier Personen wurden verletzt: zwei Erwachsene schwer, ein eineinhalbjähriges Kind und eine Lenkerin leicht.

Die Autobahn in Richtung Norden war mehrere Stunden gesperrt, was zu grossen Staus auf der A3 und Verkehrsbehinderungen auf umliegenden Strassen führte.

Die Unfallursache ist noch unklar, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9:30 Uhr zwischen Urdorf-Süd und Urdorf-Nord. Ein Lastwagen prallte aus ungeklärten Gründen gegen eine stehende Fahrzeugkolonne, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei hintersten Fahrzeuge ineinandergedrückt.

Die Einsatzkräfte mussten zwei Erwachsene aus dem hintersten Fahrzeug bergen, sie wurden schwer verletzt. Ihr eineinhalbjähriges Kind erlitt leichte Verletzungen, ebenso eine weitere Lenkerin.

Ein Rettungshelikopter sowie Rettungswagen brachten die Verletzten in verschiedene Spitäler, wie die Polizei weiter schrieb. Drei weitere Personen, ein Ehepaar und ein Kleinkind, sowie der Lastwagenchauffeur blieben unverletzt.