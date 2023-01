Legende: Das Makenatelier Steiger stellt auch grosse Masken her, hier für die Dorfdekoration in Schwyz. SRF/Christian Oechslin

Erste Spuren der Wachsmaskenproduktion in der Schweiz gehen auf das Jahr 1869 zurück. Damals stellte Adelrich Oechslin solche Masken in Einsiedeln her. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Geschäft dann zuerst in den Kanton St. Gallen, dann nach Appenzell verlegt, wo sie zur grösseren «Maskenfabrik Müller» ausgebaut wurde. Erst in den 1970er-Jahren kam die Fabrik wieder zurück in den Kanton Schwyz. Zuerst war sie einige Jahre in Gersau domiziliert, bevor sie dann – unter der Führung von Thomas und Verena Steiger – an ihren heutigen Standort in Steinen bei Schwyz umzog.