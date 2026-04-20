Alles ist bereit für den Böögg ++ Umzug im Livestream

Am Montagabend wird auf dem Sechseläutenplatz der Böögg verbrannt – sein Knall soll den Sommer vorhersagen.

Rund 3500 Zunftmitglieder ziehen am Nachmittag durch die Zürcher Altstadt. Wir übertragen live auf SRF 1 und im Stream.

Zu Gast ist der Kanton Graubünden, der sich unter dem Motto «Echt patgific» auf dem Lindenhof präsentiert.

Um 18 Uhr geht es dann los mit dem Feuer: Auf dem Sechseläutenplatz wird anlässlich des Frühlingsfestes der Scheiterhaufen entzündet, ganz zuoberst sitzt der Böögg.

Je schneller sein Kopf explodiert, desto schöner soll der Sommer werden. So sagt es der Brauch.

Der fast dreieinhalb Meter grosse Böögg wurde heute um 7 Uhr morgens aus seinem Versteck hervorgeholt und auf dem Sechseläutenplatz aufgebaut. Einige Schaulustige verfolgten das Geschehen in der Früh, andere schauten dem Sechseläuten-Umzug zu. Sie bejubeln die rund 3500 Zunftmitglieder aus 26 Zünften.

Mit dabei sind die Ehrengäste aus dem Gastkanton Graubünden; darunter der Regierungspräsident Martin Bühler, Ständeratspräsident Stefan Engler, Nationalrat Martin Candinas, Churs Stadtpräsident Hans Martin Meuli und RhB-Direktor Renato Fasciati. Auch Sportgrössen wie Dario Cologna laufen mit.

Der Zug startete um 15 Uhr und führt durch die Innenstadt, die Bahnhofstrasse und über den Limmatquai zum Sechseläutenplatz.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Etwa 3000 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren nahmen am Kinderumzug teil. Bildquelle: Keystone / Urs Flüeler. 1 / 4 Legende: Etwa 3000 Kinder zwischen 5 und 15 Jahren nahmen am Kinderumzug teil. Keystone / Urs Flüeler

Bild 2 von 4. Die Route des Kinderumzugs führte vom Bellevue via Quaibrücke, Limmatquai, Rudolf-Brun-Brücke und Bahnhofstrasse zum Münsterhof. Bildquelle: Keystone / Urs Flüeler. 2 / 4 Legende: Die Route des Kinderumzugs führte vom Bellevue via Quaibrücke, Limmatquai, Rudolf-Brun-Brücke und Bahnhofstrasse zum Münsterhof. Keystone / Urs Flüeler

Bild 3 von 4. Wer beim Umzug mitlaufen will, muss eine Tracht oder ein historisches Kostüm tragen. Bildquelle: Keystone / Urs Flüeler. 3 / 4 Legende: Wer beim Umzug mitlaufen will, muss eine Tracht oder ein historisches Kostüm tragen. Keystone / Urs Flüeler

Bild 4 von 4. Die Kinder werden von 800 Musikantinnen und Musikanten von Jugendmusikgruppen aus der Region Zürich begleitet. Bildquelle: Keystone / Urs Flüeler. 4 / 4 Legende: Die Kinder werden von 800 Musikantinnen und Musikanten von Jugendmusikgruppen aus der Region Zürich begleitet. Keystone / Urs Flüeler Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Der Kinderumzug fand bereits am Samstagnachmittag statt. Etwa 3000 Kinder liefen mit, 211 aus Graubünden. Sie waren als Heidi, Geissenpeter oder Schellenursli verkleidet. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer gabs Nussstängeli und Nusstörtli.

Der Gastkanton Graubünden soll Gelassenheit in die Stadt bringen

Seit Freitag präsentiert sich der Gastkanton Graubünden auf dem Lindenhof in Zürich. Bereits zum zweiten Mal seit 2004. Diesmal unter dem Motto «Echt patgific» – echt gemütlich. Genau dieses Gefühl will er mitbringen: Gelassenheit statt Eile, Bergluft im städtischen Rhythmus, ein anderes Tempo mitten in der Limmatstadt.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Zwei Bündner Steinböcke zieren die Fliege des diesjährigen Bööggs. Bildquelle: Keystone / Claudio Thoma. 1 / 4 Legende: Zwei Bündner Steinböcke zieren die Fliege des diesjährigen Bööggs. Keystone / Claudio Thoma

Bild 2 von 4. Der 100 Kilogramm schwere Böögg fuhr mit der Rhätischen Bahn durch Graubünden. Bildquelle: Keystone / Gian Ehrenzeller. 2 / 4 Legende: Der 100 Kilogramm schwere Böögg fuhr mit der Rhätischen Bahn durch Graubünden. Keystone / Gian Ehrenzeller

Bild 3 von 4. Im Jahr 2025 explodierte der Böögg nach 26 Minuten und 30 Sekunden und prognostizierte so einen mittelmässigen Sommer. Bildquelle: Keystone / Til Bürgy. 3 / 4 Legende: Im Jahr 2025 explodierte der Böögg nach 26 Minuten und 30 Sekunden und prognostizierte so einen mittelmässigen Sommer. Keystone / Til Bürgy

Bild 4 von 4. Nachdem der Böögg explodiert ist, werden auf dessen Glut Würste gegrillt. Bildquelle: Keystone / Til Bürgy. 4 / 4 Legende: Nachdem der Böögg explodiert ist, werden auf dessen Glut Würste gegrillt. Keystone / Til Bürgy Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Das kleine Festzentrum auf dem Lindenhof dauert noch bis heute an. Hier probiert man Bündner Spezialitäten, entdeckt traditionelles Handwerk und bewegt sich durch die Vielfalt der Täler. Am Samstagabend mischte sich Volksfeststimmung dazu, mit der Schlagerparty «Schnulz im Sulz», die Après-Ski mitten in die Stadt holte.

Rund eine halbe Million Franken investiert der Bergkanton in den Auftritt, wie OK-Chef Marcus Hassler sagte.