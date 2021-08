Staatssekretärin Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch kündigt ihren Rücktritt als Seco-Direktorin per 31. Juli 2022 an. Dies teilte Bundespräsident Guy Parmelin dem Bundesrat mit.

Für die Nachfolge werde eine Findungskommission eingesetzt.

Die Stelle der Staatssekretärin oder des Staatssekretärs werde auch ausgeschrieben.

00:38 Video Aus dem Archiv: Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch an einer Pressekonferenz im Mai 2020. Aus News-Clip vom 18.05.2020. abspielen

Seit April 2011 ist Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft Seco. Nach elf Jahren an der Spitze des Secos will die Staatssekretärin die Leitung nun an neue Kräfte übergeben.

Der Bundesrat bedauere den Entscheid sehr. Er bedankt sich schon jetzt für die wertvollen geleisteten Dienste, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) am Mittwoch mit.

Erste Frau im Amt der Staatssekretärin

Ineichen-Fleisch war die erste Frau in der Funktion einer Staatssekretärin und hatte damals die Nachfolge von Jean-Daniel Gerber angetreten.

Vor ihrer Ernennung zur Staatssekretärin war die Juristin Botschafterin und Delegierte des Bundesrates für Handelsverträge. In dieser Funktion war sie zudem Chefunterhändlerin der Schweiz bei der Welthandelsorganisation (WTO) sowie Mitglied der Geschäftsleitung beim Seco.

Sie war auch als Leiterin des Bereichs Welthandel in der Direktion für Aussenwirtschaft tätig. Neben der WTO war die Staatssekretärin auch für die OECD und für Freihandelsabkommen zuständig.