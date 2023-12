Die Autobahnvignette für 2024 ist ab dem 1. Dezember zum ersten Mal elektronisch für ein ganzes Jahr erhältlich.

Auch das Angebot der Klebevariante bleibt weiterhin bestehen.

Die hohe Nachfrage führt laut dem Sprecher des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) dazu, dass der Zahlungsprozess und Versand der Quittung sich verzögern.

Eingeführt wurde die E-Vignette bereits per 1. August. Jedoch konnte bisher nur die Vignette 2023 erworben werden, welche die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer wohl schon Anfang Jahr gekauft hatten. Das elektronische Angebot dürfte also für viele erst jetzt aktuell werden. Erhältlich ist die E-Vignette über das «Via Portal» des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) respektive über www.e-vignette.ch.

Legende: Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit schreibt auf der Webeite: «Die Nachfrage nach E-Vignetten ist momentan sehr hoch. Dies kann zu Verzögerungen beim Zahlungsprozess und dem Versand der Quittung als PDF führen.» Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Am Freitagmorgen zeigte sich: Die hohe Nachfrage nach der elektronischen Vignette führt zu Problemen bei der Website. Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit schreibt: «Die Nachfrage nach E-Vignetten ist momentan sehr hoch. Dies kann zu Verzögerungen beim Zahlungsprozess und dem Versand der Quittung als PDF führen.»

Bereits um 1 Uhr morgens waren 2200 E-Vignetten verkauft

Simon Erny, Mediensprecher beim BAZG, bestätigt gegenüber SRF News die Probleme durch die hohe Nachfrage nach der E-Vignette. «Bereits zwischen Mitternacht und ein Uhr morgens hatten wir auf der Seite 2200 Käufe. Ab sechs Uhr morgens stieg die Nachfrage dann immer stärker, sodass wir bis zwölf Uhr gut 55'000 Zugriffe verzeichnen konnten.» Dies sei auch der Grund, warum es zu Verzögerungen beim Zahlungsprozess und beim Versand der Quittungen kommen könne.

Das BAZG hat laut Erny die Kapazitäten im Vorfeld getestet. Es sei jedoch immer schwierig, vorgängig Prognosen über die Stabilität des Systems zu machen. «Wir arbeiten zusammen mit unserem externen Zahlungsanbieter mit Hochdruck an einer Lösung.» Seit dem Mittag soll der Zahlprozess aber wieder stabil sein, so Erny.

Gleiche Gültigkeitsdauer

Weiterhin bestehen bleibt das Angebot für die Klebevariante, worauf auch Erny hinweist. Die Klebevignette wird erst abgeschafft, wenn ihr Anteil am Gesamtabsatz unter zehn Prozent – also circa eine Million Stück – fällt. So hat es das Parlament beschlossen.

Die Autobahnvignette 2024 ist, egal ob elektronisch oder zum Kleben, gleich lange gültig wie bisher – ab dem 1. Dezember 2023 bis zum 31. Januar 2025. Die Vignette kostet 40 Franken.

Die Einführung der elektronischen Variante brauchte Jahre. 2017 führte der Bundesrat eine Vernehmlassung durch. Aufgrund der kontroversen Ergebnisse sprach er sich 2018 für die Einführung einer freiwilligen E-Vignette aus, die parallel zur bisherigen Klebevignette angeboten werden soll.

Im Parlament umstritten war die Art und Weise der Kontrollen der E-Vignette. Schliesslich einigten sich die Räte auf automatisierte Kontrollen mit fixen Anlagen und mobilen Geräten. Diese Kontrollen sollen nicht permanent und flächendeckend stattfinden, sondern risikobezogen und stichprobenartig.