Demos an Unis gegen Zertifikatspflicht

Nach fast drei Semestern virtuellem Studium können Studierende seit Montag wieder die Schulbank drücken – oder eher: die Hochschulbank. Die meisten Schweizer Universitäten und Hochschulen setzen für die Lehrveranstaltungen vor Ort auf die Zertifikatspflicht. Was bei vielen Studierenden und Dozierenden gut ankommt, stösst bei einigen auf Kritik.

Sei es in Zürich, Luzern oder St. Gallen: Kleine Gruppierungen von Studentinnen und Studenten demonstrieren pünktlich zum Start des Herbstsemesters gegen die 3G-Zertifikatspflicht.

Zürich: «Bildung für alle – ohne QR-Code»

In Zürich haben am Montagmorgen rund 150 Studierende gegen die neue Zertifikatspflicht an Hochschulen demonstriert. Sie forderten barrierefreien Zugang zu Bildung für alle. Auf einem Transparent war etwa «Bildung für alle – ohne QR-Code» zu lesen. Auf Flyern wurde die Zertifikatspflicht als Diskriminierung verurteilt. Das Zertifikat mit dem QR-Code solle nicht über Rechte entscheiden, vielmehr führe es nur zu einer Spaltung.

Die ETH Zürich rechtfertigt die Einführung der Zertifikatspflicht auf ihrer Website. Nur so sei es möglich, den Studierenden nach fast drei Semestern Ausnahmezustand wieder ein normaleres Studieren zu bieten. Nebst der Zertifikatspflicht setzt die ETH auch auf eine Maskenpflicht in den Vorlesungsräumen. Dies biete zusätzlichen Schutz.

Legende: Studierende fordern uneingeschränkten Zugang zu Bildung. SRF

Luzern: Gegendemonstration

Eine kleinere Gruppe als in Zürich hat am Montagmorgen vor der Universität Luzern gegen die Zertifikatspflicht an den Hochschulen demonstriert. Rund 100 Studentinnen und Studenten kritisierten, das Zertifikat beschränke den freien Zugang zur Bildung. Nicht das Covid-Zertifikat, sondern das Maturazeugnis sei der Zugang zum Studium, sagte ein Student anlässlich der Demonstration.

Eine Gruppe namens «Freie Linke» verteilte Zettel, auf denen «Kein Mensch ist zertifizierbar» stand. An der Kundgebung waren auch Personen der Gruppe «Mass-voll» anwesend. Auf Transparenten waren Slogans wie «My Body my Choice» – zu Deutsch: mein Körper, meine Entscheidung – zu lesen oder schlicht «Zertifikat nein».

Die überschaubare Demonstration vor der Universität Luzern, an welcher die Polizei präsent war, stiess aber auch auf Kritik. Auf einem Transparent einer kleinen Gegendemonstration war zu lesen, dass die Kritiker der Coronamassnahmen Rechtsextreme in ihren Reihen duldeten. Ebenfalls war zu lesen, dass Diskriminierung nicht erst mit dem Zertifikat beginne.

Legende: Die Polizei beobachtet die Studenten-Demonstration in Luzern. SRF

St. Gallen: Ruhige Mini-Demo

Vor der Universität St. Gallen haben sich am Montagmorgen knapp 20 Personen eingefunden, um ihrem Unmut über die Zertifikatspflicht Ausdruck zu verleihen, wie der Kommunikationsverantwortliche der Universität, Adrian Sulzer, auf Anfrage von SRF sagt.

Die Studierenden der Universität St. Gallen können sich in einem Testcenter vor Ort gratis testen lassen, um die Zertifikatspflicht einhalten zu können. «Wir verstehen uns als Präsenz-Universität und wollen es möglichst vielen Studierenden ermöglichen, dass sie vor Ort studieren können», so Sulzer. Die Dozierenden müssten aber gewährleisten, dass sich die Studierenden den Prüfungsstoff auch im Selbststudium aneignen können.

Legende: St. Gallen bietet den Studierenden gratis Tests an. SRF

Fast alle höheren Schulen wollen das Zertifikat sehen

In der Schweiz gilt an fast allen Universitäten die Zertifikatspflicht. Einzig die Universität in Lugano verzichtet darauf. Die Università della Svizzera Italiana habe erstens genug Platz und die Studierenden würden weiterhin Masken tragen, sagt Prorektor Lorenzo Cantoni. «Der zweite Grund: Wir wollen mögliche Diskriminierung, Probleme mit der Privatsphäre oder Konflikte unter den Studierenden vermeiden. Drittens: Die Kontrollen, die nötig wären, müssten systematisch sein. Das ist für uns zu kompliziert, weil wir Studierende aus über 100 Ländern haben», führt der Prorektor gegenüber SRF weiter aus.

Auch fast alle Schweizer Hochschulen und Fachhochschulen setzen indes auf das 3G-Zertifikat. Nur an die Fachhochschule OST dürfen Studierende ohne Nachweis, geimpft, getestet oder genesen zu sein. Die Ostschweizer Fachhochschule argumentiert ebenfalls mit den möglichen Schwierigkeiten einer systematischen Kontrolle, denn eine solche sei an den drei Standorten Rapperswil, Buchs und St. Gallen mit insgesamt 18 Gebäuden nicht möglich. Masken- und Abstandspflicht seien deshalb sinnvoller.

Zertifikatspflicht erst später

Doch nicht an allen Universitäten und Hochschulen gilt die Zertifikatspflicht bereits ab Montag. Die Universität Basel beispielsweise führt die Zertifikatspflicht erst ab dem 1. November ein. Auf diese Weise könnten sich Studierende und Dozierende noch rechtzeitig ein Zertifikat besorgen, sollten sich diejenigen doch für eine Impfung entscheiden.

Auch die Fachhochschule Nordwestschweiz startet per 15. Oktober erst später mit der Zertifikatspflicht. Dies, nachdem die FHNW Ende August noch auf die Einführung des Covid-Zertifikats verzichten wollte. Nun sammelt eine Interessengruppe Unterschriften, um die Schulleitung zur Aufhebung des Entscheids zu bewegen.