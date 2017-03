Die gesamten Sparmassnahmen belaufen sich in der Version des Nationalrates auf 755 Millionen Franken im Jahr 2018 und 896 Millionen Franken im Jahr 2019. In der Version des Ständerates ist es etwas weniger, nämlich 744 Millionen im ersten und 809 Millionen im zweiten Jahr.

Der Bundesrat wollte den Bundeshaushalt in diesen Jahren gegenüber dem Finanzplan ursprünglich um 898 Millionen Franken beziehungsweise 978 Millionen Franken entlasten. In der Zwischenzeit hat er allerdings bereits weitere Sparmassnahmen beschlossen.