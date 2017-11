«Sexuelle Gewalt und Belästigung gibt es auch heute noch im Sport», stellt Bettina Rulofs fest. Sie leitet das Projekt «Voice» der EU, welches den Opfern von Gewalt und sexuellen Übergriffen im Sport eine Stimme geben will. So soll verhindert werden, dass andere junge Sportler in Zukunft Ähnliches erleben müssen.



Laut Rulofs erleben viele Jugendliche, die im Sport von sexuellen Übergriffen betroffen waren, auch gewalttätige Übergriffe und psychische Gewalt. Gegenüber den 1970er- und 1980er-Jahren habe sich aber der Umgang der jungen Menschen mit dem Problem geändert: «Es gibt heute eine grössere Sensibilität für das Thema, und die Jugendlichen haben mehr Mut, darüber zu sprechen und sich Hilfe zu holen.»