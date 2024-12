Was fordert Greenpeace? Die Axpo will das Kernkraftwerk Beznau länger, bis 2033 laufen zu lassen. Greenpeace will darum wissen, wie stark sich die Reaktordruckbehälter von Beznau 1 und 2 über all die Jahre abgenutzt haben. Die Umweltorganisation fordert zum dritten Mal beim Eidgenössischen Nuklearinspektorat ENSI Prüfergebnisse ein, die die Axpo im Jahr 2010 bei der Aufsichtsbehörde eingegeben hat. Bisher ist nur eine kurze Zusammenfassung öffentlich. Greenpeace stellt sich auf den Standpunkt, die Öffentlichkeit habe ein Anrecht auf genaue Information über den Zustand der Druckbehälter.

Legende: Aktivisten von Greenpeace drangen im März 2014 in das Gelände des AKW Beznau der Axpo ein und verlangten die sofortige Einstellung des AKW Beznau. Keystone/Urs Flueeler

Was ist der Standpunkt des ENSI? Das ENSI begründet seine Zurückhaltung unter anderem mit dem Güterkontrollgesetz: Zum Schutz vor Verbreitung von Kernwaffen. Dieses Gesetz beruht auf internationalen Abkommen, die von der Schweiz einzuhalten sind, solche Unterlagen dürfen nicht zugänglich gemacht werden. Mit der Publikation der sicherheitstechnischen Stellungnahme zur Periodischen Sicherheitsüberprüfung 2017 und des Langzeitbetriebs des Kernkraftwerks Beznau sei der gesetzliche Auftrag zur Information der Öffentlichkeit erfüllt. «Das ENSI wirft den Vorwurf der Intransparenz von Greenpeace zurück».

1 / 4 Bild 1 von 4 Legende: Der im Ausbau begriffene, eigentliche Reaktor im Innern des Reaktorgebaeudes auf der Baustelle des Kernkraftwerks Beznau im Kanton Aargau, aufgenommen (10.10.1967). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Grunder

2 / 4 Bild 2 von 4 Legende: Das im Rohbau fast fertiggestellte Reaktorgebaeude auf der Baustelle des Kernkraftwerks Beznau im Kanton Aargau (10.10.1967). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Grunder

3 / 4 Bild 3 von 4 Legende: Eine Luftaufnahme der Baustelle des Atomkraftwerks Beznau 2 (11.7.1967). KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

4 / 4 Bild 4 von 4 Legende: Der 1969 in Betrieb genommene Reaktor Beznau 1 und der 1971 in Betrieb genommene Reaktor Beznau 2 gehören zu den ältesten Reaktoren der Welt. KEYSTONE/Christian Beutler

Warum weigert sich Axpo? Unter anderem müssten Sicherheits- und sicherungsrelevante Informationen geschützt werden, so begründet die Axpo ihr Nein zur Transparenz, wie sie Greenpeace fordert. «Axpo setzt sich für volle Transparenz ein, wo dies gesetzlich und sicherheitstechnisch möglich ist», schreibt das Unternehmen. Zur Frage nach dem Zustand der Druckwasserbehälter teilt Axpo mit: «Sicherheitsmargen werden eingehalten, Beznau gehört trotz der Anzahl Betriebsjahre zu den sichersten Kernkraftwerken der Welt.»

Legende: Aufbau des Reaktordruckbehälters, wie er im Kernkraftwerk Beznau eingebaut ist. Bei der Transparenz-Diskussion geht es um den Zustand dieses Behälters. KEYSTONE/Gerhard Riezler

Wie berechtigt ist die Forderung von Greenpeace? Sie sei berechtigt, sagt der Experte für Reaktorsicherheit Manfred Mertins gegenüber SRF. Es gehe darum zu wissen, ob die Anlage in einem guten Zustand für den Weiterbetrieb sei. Insbesondere da der Druckwasserbehälter in den 1960er Jahren gebaut wurde. Falls beim KKW Beznau alles in bester Ordnung sei, gebe es eigentlich keinen Grund, weshalb ENSI und Axpo nicht voll transparent sein könnten. Eine Auseinandersetzung über sicherheitsrelevante Aspekte eines Kraftwerks sollte man führen. Für die Akzeptanz der Kernenergie könnte eine solche Diskussion sogar von Vorteil sein.

Nuklearexperte Manfred Mertins: Box aufklappen Box zuklappen Manfred Mertins ist Professor für kritische Infrastruktur und Reaktorsicherheit an der Technischen Hochschule Brandenburg. Er kennt die AKW-Landschaft in Europa und der Schweiz gut. Im Auftrag der atomkritischen Schweizerischen Energiestiftung hat Mertins ein Gutachten über die längere Laufzeit des KKWs Leibstadt erstellt. Manfred Mertins hat auch für die Aufsicht gearbeitet. Er war bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) tätig. Das ist eine Fachorganisation in Deutschland auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit.

Hat die Schweiz ein Transparenzproblem? Manfred Mertins sagt: Nein. Auch im internationalen Vergleich unterscheide sich die Schweiz nicht stark von europäischen Nachbarn. Bei der Sicherung einer Kernkraftanlage sei Zurückhaltung plausibel. Denn dabei gehe es auch um Schutz vor Bedrohungen wie Terror-Anschlägen. Bei der nuklearen Sicherheit jedoch sollte Transparenz sein: «Hier gehört es auf den Tisch.» Die Gesellschaft müsse über die Sicherheit einer Anlage Bescheid wissen. Sie müsse wissen, mit welchem Risiko sie lebe.