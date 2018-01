Am Test mitgewirkt haben die zwei knallgelben Hunde-Dummies und ein echter Hund.

Das Wichtigste in Kürze:

Der TCS hat gemeinsam mit der Stiftung Warentest 13 Boxen und sechs Geschirre für den Hundetransport im Auto getestet.

Mehr als die Hälfte der getesteten Produkte schneiden schlecht ab.

Bei den Hundegeschirren bietet keines ausreichenden Schutz.

13 Boxen und sechs Hundegeschirre hat der TCS gemeinsam mit der Stiftung Warentest geprüft. Am schlechtesten schnitten die Hundegeschirre ab. Also ein «Gstältli» mit verstellbarem Brust und Bauchgurt, das sich auf dem Rücksitz des Autos am normalen Sicherheitsgurt befestigen lässt.

Schlechtes Material, schlechte Sicherheit

Vier der sechs Modelle sind schon vom Material her durchgefallen: Im Crashtest reissen Bändel, Nähte und sogar Metallteile. Aber auch die beiden besser verarbeiteten Geschirre haben im Crashtest versagt: Weil der Hund auf dem Rücksitz herumlaufen und den Sicherheitsgurt ausziehen kann, sind auch diese Produkte gefährlich. «Kommt es bei ausgezogenem Sicherheitsgurt zu einem Unfall, schleudert der Hund durchs Auto, als wäre er gar nicht gesichert», erklärt TCS-Testleiter Sascha Grunder.

Bild 1 / 16 Legende: 13 Boxen aus Metall, Plastik, Stoff und Gitter hat der TCS getestet TCS Bild 2 / 16 Legende: Ebenfalls gestestet wurden sechs Hundegeschirre. TCS Bild 3 / 16 Legende: Am Test mitgewirkt haben die zwei knallgelben Hunde-Dummies und ein echter Hund. tCS Bild 4 / 16 Legende: Mit einem Hundegeschirr lässt sich das Tier am Sicherheitsgurt auf der Rückbank befestigen. TCS Bild 5 / 16 Legende: Sämtliche Hundegeschirre haben bezüglich Sicherheit schlecht abgeschnitten. tcs Bild 6 / 16 Legende: Unter der starken Belastung sind Bändel und Nähte gerissen... TCS , Link öffnet in einem neuen Fenster Bild 7 / 16 Legende: ..aber auch die Metallteile sind zersprungen TCS Bild 8 / 16 Legende: Auch die Hundeboxen wurden im Crashtest auf Herz und Nieren geprüft. . TCS Bild 9 / 16 Legende: Im Test zeigten sich klare Gewinner und Verlierer. TCS Bild 10 / 16 Legende: Ebenfalls unter den besten drei - die Universal-Box von Schmidt TCS Bild 11 / 16 Legende: Auch Gitterkäfige taugen nicht für den Transport. Sie verbiegen oder lassen sich öffneen. tcs Bild 12 / 16 Legende: So sehen die verschiedenen Boxen nach dem Crashtest aus. Auch viele Metallboxen hielten dem Aufprall nicht stand. TCS Bild 13 / 16 Legende: Plastikboxen zersplittern beim Aufprall und können dem Hund so gefährlich werden- TCS Bild 14 / 16 Legende: Auch Stoffboxen bieten keinerlei Sicherheit. tcs Bild 15 / 16 Legende: Sehr gut abgeschnitten hat diese Premium-Metallbox von Schmidt. TCS Bild 16 / 16 Legende: Auf Rang zwei landet Pro2 von 4pets. TCS

Hundegschirre «nicht geeignet für den Transport»

Die überraschende Erkenntnis aus dem TCS-Test: «Es gibt bei den Hundegeschirren momentan kein System auf dem Markt, das ansprechenden Schutz bietet. Keines der Produkte ist geeignet für den Hundetransport», so das Verdikt von Grunder.

Trotzdem greifen viele Hundebesitzer zum Geschirr anstatt zur Box. Der Grund: Boxen sind schwer, sperrig und vor allem teuer. 200 bis 800 Franken muss man im Minimum rechnen.

Stoff, Plastik und Gitterboxen ungeeignet

Doch auch bei den Boxen konnten nicht alle Modelle überzeugen. Getestet hat der TCS Boxen aus Metall, Plastik, Gitter und Stoff. Im Crashtest zeigt sich deutlich: Stoff-, Plastik und Gitterboxen versagen beim Aufprall. Sie verreissen, zerspringen und versplittern und können für den Hund im schlimmsten Fall gar zur Todesfalle werden.

Metallboxen am besten

Test-Kriterien waren neben der Sicherheit auch Belüftung, scharfe Kanten, Rutschfestigkeit, Eingang und Verschluss sowie Montage und Reinigung. Das Maximum von fünf Sternen haben zwei Metallboxen der Firma Schmidt und eine der Marke 4pets erhalten. Diese haben in Bezug auf Sicherheit und Alltagstauglichkeit überzeugt. Alle Resultate aus dem TCS-Test finden Sie hier.

Tipps zum Hundetransport:

Gemäss Strassenverkehrsgesetz gilt der Hund als «Ladung». Er muss entsprechend gesichert werden und darf den Fahrer nicht ablenken.

Für einen nicht genügend gesicherten Hund kann es Bussen geben. Was «genügend» bedeutet, hängt von der Situation und der Einschätzung des jeweiligen Polizisten ab.

Hundehalter unterschätzen häufig die freiwerdenden Kräfte beim Aufprall. Eine speziell aufprallgeschützte Metallbox bietet den besten Schutz für Hund und Insassen.

Bei langen Fahrten genügend Frischluft und Wasser bereitstellen und regelmässig Pausen einlegen.

Auto bei einer Rast oder WC-Halt nie in der Sonne stehen lassen. Fenster und Heckklappen öffnen. Abschliessbare Boxen sind für solche Fälle praktisch.