Christoph Merki, Mediensprecher der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft (SLRG), sagt: «Die Anzahl tödlicher Ertrinkungsunfälle in Hallen- und Freibädern ist seit Jahren auf sehr tiefem Niveau stabil geblieben.» In freien Gewässern sei sie bedeutend höher.

Die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU und die SLRG veröffentlichen jedes Jahr Statistiken zu Ertrinkungsunfällen. In der Schweiz ertranken demnach zwischen 2013 und 2022 im Schnitt etwa 46 Menschen pro Jahr, über 90 Prozent davon in Seen oder Flüssen, knapp sieben Prozent in öffentlichen Badeanstalten.