Legende: Der Steinbock breitet sich am Pilatus und am Brienzer Rothorn zu stark aus. Keystone

Steinböcke sind geschützte Tiere. Trotzdem darf man im Herbst am Pilatus und am Brienzer Rothorn Steinböcke schiessen. Der Bund hat die Abschüsse bewilligt. Der Grund: Einerseits sind sie eine zu grosse Konkurrenz für die Gämsen und anderseits fressen die Steinböcke die jungen Bäume in den Schutzwäldern. Die Kolonie auf dem Pilatus ist zirka 120 Tiere gross. Im Herbst dürfen neun Steinböcke geschossen werden. Am Brienzer Rothorn leben 220 Steinböcke – der Bund hat davon 24 zum Abschuss freigegeben. Die Kantone Luzern, Bern, Ob- und Nidwalden sind gemeinsam für die Steinbockgebiete am Pilatus und am Brienzer Rothorn zuständig. Sie teilen sich deshalb die Abschüsse auf.