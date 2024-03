Die Stadtberner SP greift bei den Wahlen im November mit Gemeinderätin Marieke Kruit nach dem Stadtpräsidium.

Der Entscheid fiel mit 98 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung, wie die beiden Co-Präsidentinnen der Partei gegenüber den Medien bekanntgaben.

Debatte und Beschlussfassung waren nicht öffentlich.

Die Mitglieder folgten mit ihrem Votum einem Antrag der Parteileitung. «Es ist dringend nötig, dass wir den Wählenden beim Stadtpräsidium eine Auswahl bieten», sagt SP-Co-Präsidentin Meret Schindler zu SRF. Zur Verfügung stellt sich Gemeinderätin Marieke Kruit. Der am Montag ebenfalls für die Gemeinderatswahlen nominierte SP-Nationalrat Matthias Aebischer unterstütze Kruits Kandidatur fürs Stadtpräsidium, hiess es.

Legende: Die Stadtberner SP steht hinter ihr: Marieke Kruit. Keystone / PETER SCHNEIDER

Wird Kruit am 13. Mai von den SP-Delegierten nominiert, tritt sie im Herbst gegen Amtsinhaber Alec von Graffenried von der Grünen Freien Liste an. Beide gehören dem regierenden Rot-Grün-Mitte-Bündnis an. Das Bündnis werde durch mehrere Stadtpräsidiums­kandidaturen gestärkt, hiess es im Antrag der Parteileitung. Die Wählerschaft solle beim Stadtpräsidium eine Auswahl haben.