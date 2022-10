Der Bundesrat hat für einmal nicht in Bern getagt, sondern «Extra muros» im Münstertal im Osten Graubündens.

Nach der Bundesratssitzung am Vormittag im Kloster St. Johann in Müstair traf sich die Landesregierung bei einem Apéro mit der Bevölkerung.

Die Idee hinter der Begegnung sei, «dass die Bevölkerung uns sieht, mit uns sprechen kann und uns ihre Visionen der Schweiz mitteilen kann», erklärte Bundespräsident Ignazio Cassis.

Legende: Der Bundesrat erreichte Müstair mit drei Armeehelikoptern. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Offenbar entsprach das in der romanischsprachigen Region am äussersten Rand der Schweiz einem Bedürfnis. Zum Apéro auf dem Dorfplatz erschienen gegen 11:30 Uhr gemäss der Schätzung anwesender Journalisten 400 bis 500 Menschen – notabene in einer Talgemeinde mit gerade mal 1400 Einwohnern. Die Anwesenden zeigten wenig Scheu und verwickelten die Regierungsmitglieder sogleich in rege Gespräche.

Allerdings nahmen nur vier Bundesratsmitglieder am Bevölkerungsapéro teil. Ueli Maurer, Simonetta Sommaruga und Guy Parmelin stiegen gleich nach der Bundesratssitzung wieder in einen Helikopter.

1 / 4 Legende: Ein Bundesrat zum Anfassen: Ignazio Cassis stösst mit einer Besucherin in Müstair an. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller 2 / 4 Legende: Auch die tierischen Begleiter kamen der Landesregierung nahe. Bundesrätin Karin Keller-Sutter zeigt in Graubünden ihr Herz für Tiere. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller 3 / 4 Legende: Bundesrat Alain Berset posiert für ein Foto mit Chalandamarz-Kindern. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller 4 / 4 Legende: Auch Viola Amherd geniesst den Austausch mit der Bevölkerung sichtlich. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Wie aus dem Bundesratsumfeld zu erfahren war, mussten die drei Bundesräte an Konferenzen im Ausland «ihre Regierungstätigkeit weiterführen». Dass an einem «Extra muros» nicht der Gesamtbundesrat die Bevölkerung treffe, sei eine «absolute Ausnahme», hiess es. Für einen Ausgleich sorgte die Bündner Regierung, die in corpore erschien.

Realitäten in allen Landesteilen kennen

«Wir müssen die Realitäten in allen Landesteilen kennen, darum sind wir zu ihnen gekommen», sagte Cassis in einer kurzen Ansprache an die Bevölkerung. «Wir schätzen diese schöne Geste sehr», erklärte Gemeindepräsidentin Gabriella Binkert. Die Herausforderungen in der Randregion würden immer grösser, insbesondere die Naturgewalten und die Abwanderung.

Legende: Im April war der Bundesrat in Meyrin (GE). Bundespräsident Ignazio Cassis wollte damit die Randregionen ins Zentrum stellen. Keystone/Archiv/SALVATORE DI NOLFI

Der Bündner Regierungspräsident Marcus Caduff sprach von einem Zeichen der Wertschätzung für das Münstertal und ganz Graubünden. Er dankte Cassis für die Sensibilität, die dieser in seinem Präsidialjahr für die Minderheitensprachen Romanisch und Italienisch gezeigt habe. Cassis hatte das Münstertal als «Extra-muros»-Sitzungsort ausgewählt. «Die Randregionen sind für mich als Vertreter einer südlichen Randregion besonders wichtig», erklärte er.

Zur Wahl des Klosters St. Johann als Sitzungsort sagte Cassis: «Es vereinigt Governance und Spiritualität, das ist mir wichtig.» Das UNESCO-Welterbe-Kloster sei zu Beginn ein Verwaltungsort gewesen.

Mit Superpumas und Postauto angereist

Ins abgelegene Gebirgstal waren sechs Bundesratsmitglieder um 9 Uhr morgens mit zwei Superpuma-Helikoptern der Schweizer Armee angereist. Empfangen wurden sie von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, die bereits am Vorabend privat das Postauto genommen hatte. Nach einem kurzen Besuch der Klosterkirche zog sich die Regierung zur Sitzung ins Kloster zurück.

Die Bundesratssitzungen «Extra muros» zwischen 2010 und 2013

Bild 1 / 15 Legende: Bellinzona (TI), 23. Juni 2010 Hier, wo alles begann: Die erste «Extra-muros»-Sitzung des Bundesrates in Bellinzona. Keystone Bild 2 / 15 Legende: Delsberg (JU), 24. November 2010 Mächtig was los war dann beim zweiten Treffen. Bundespräsidentin Doris Leuthard wird von den Offiziellen des Kantons und der Bevölkerung überaus freundlich begrüsst. Keystone Bild 3 / 15 Legende: Altdorf (UR), 30.03.2011 Einen warmen Empfang gab es auch im Kanton Uri. Keystone Bild 4 / 15 Legende: Altdorf (UR), 30.03.2011 Nach der Sitzung mischten sich die Bundesräte unters Volk. Hier Didier Burkhalter im Gespräch mit einer Urnerin. Keystone Bild 5 / 15 Legende: Siders (VS), 17. August 2011 Heiss war's im Wallis. Johann Schneider-Ammann pfiff auf die Etikette und flanierte im Anschluss an die Sitzung leger durch Siders. Keystone Bild 6 / 15 Legende: Basel, 19. Oktober 2011 Mächtig Theater gab's in Basel, denn im Schauspielhaus traf sich die Regierung nach der Sitzung mit dem Volk. Keystone Bild 7 / 15 Legende: Schaffhausen, 28.03.2012 Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf scheint beim Treffen bester Laune zu sein – kein Wunder bei dem Präsentkorb. Ganz anders hingegen ihr Kollege... Keystone Bild 8 / 15 Legende: Schaffhausen, 28.03.2012 Denn Bundesrat Ueli Maurer schaute zu Beginn noch recht mürrisch in die Runde. Doch ... Keystone Bild 9 / 15 Legende: Schaffhausen, 28.03.2012 ... nach einem kleinen Stimmungsaufheller und ... Keystone Bild 10 / 15 Legende: Schaffhausen, 28.03.2012 ... einige Autogrammwünsche später, war der Bundesrat voll in seinem Element und die Laune hatte sich mit der Steiggeschwindigkeit eines Gripen-Jets nach oben katapultiert. Keystone Bild 11 / 15 Legende: Schaffhausen, 28.03.2012 Bundesrätin Doris Leuthard – wohl angesteckt von des Ministers Herzlichkeit – ging dann mit dem Volk ebenfalls auf Tuchfühlung. Keystone Bild 12 / 15 Legende: Nyon (VD), 24. April 2013 Vor der Sitzung gab's ein Plakat. Der allgemein heiteren Stimmung nach fand man sich vermutlich darauf gut persifliert. Keystone Bild 13 / 15 Legende: Nyon (VD), 24. April 2013 Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Plausch mit Bürgerinnen. Keystone Bild 14 / 15 Legende: Nyon (VD), 24. April 2013 Sind es die falschen Blumen, zu wenige oder die falsche Farbe. Leider ist nicht bekannt, was Bundesrat Mauerer so energisch in Richtung des Mannes gestikulieren liess. Keystone Bild 15 / 15 Legende: Nyon (VD), 24. April 2013 Besser machten es wohl diese beiden Damen – lässt zumindest Maurers Lächeln vermuten. Keystone

Es war bereits das 17. Mal, dass der Bundesrat weit weg von Bern tagte. «Extra muros» bedeutet auf Lateinisch «ausserhalb der Mauern». Dieser Brauch wurde 2010 eingeführt. Die Landesregierung will damit «ihre grosse Verbundenheit mit den Regionen der Schweiz zum Ausdruck bringen». In Graubünden hatte der Bundesrat zuvor noch nie getagt.