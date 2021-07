Gabriele Merki ist seit 1999 Oberärztin der Klinik für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin an der Universität Zürich. Zusätzlich hat sie 2012 an der University of New South Wales in Sydney geforscht.

Ihr Medizinstudium hatte sie an der Universität Mainz und Bochum abgeschlossen. Danach absolvierte sie die Ausbildung zur Fachärztin FMH für Gynäkologie und Geburtshilfe.