Während es am Freitag bis ins Flachland schneite, hatte man im Skigebiet Meiringen-Hasliberg Pech. Es gab kaum neuen Schnee. Und so muss dort – solange es genug kalt ist – weiterhin künstlich beschneit werden.

Legende: Waren trotz Schnee bis in tiefe Lagen am Freitag in Betrieb: Schneemaschinen. SRF/Matthias von Wartburg