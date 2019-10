Google-Forscher verkünden einen Durchbruch: Bisherige Supercomputer sollen bald in den Schatten gestellt werden.

Immer kleiner und schneller – in der Geschichte des Computers gibt es viele Meilensteine. Heute hat nur schon ein Mobiltelefon die millionenfache Rechenleistung des Bordcomputers der Apollo-Raumkapsel, mit welcher Neil Armstrong vor 50 Jahre zum Mond gereist ist. Ein weiterer Meilenstein könnte nun das sein, was Google vor zwei Wochen angekündigt und heute im Wissenschaftsmagazin «Nature» veröffentlicht hat: der Quantencomputer.

Google illustriert die Überlegenheit seines Superrechners mit beeindruckenden Zahlen. Google-Chef Sundar Pichai erklärt: «Er kann eine Aufgabe in Sekunden lösen, für die die schnellsten Supercomputer Tausende Jahre brauchen würden.» Möglich sei dieser gewaltige Unterschied aufgrund einer neuartigen Funktionsweise: Alle bis heute üblichen Computer funktionieren mit Bits, die nur zwei Werte kennen: 0 oder 1. Demgegenüber arbeitet ein Quantenprozessor mit sogenannten Qubits, die viele verschiedene Werte annehmen können.

«Noch kein wissenschaftlicher Durchbruch»

Auch wenn im Moment nach Googles Ankündigung die Wogen hoch gehen – der Physiker Daniel Loss von der Universität Basel relativiert. Auf Anfrage schreibt er: «Es ist ein interessanter technologischer Fortschritt, aber noch kein wissenschaftlicher Durchbruch.» Er verweist insbesondere auf die Kritik des Konkurrenten IBM. Der Computerhersteller zweifelt in einem Blogbeitrag vom Montag die Überlegenheit von Googles Superrechner an: Ein klassischer Computer brauche für dieselbe Aufgabe nicht Tausende von Jahren, sondern lediglich zweieinhalb Tage.

Bei allen Einwänden sind sich die Wissenschaftler einig: Der Quantencomputer wird kommen. Auch SRF-Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler sagt: «Es besteht die Hoffnung, dass man mit Quantencomputern Probleme lösen kann, die für normale Computer immer noch zu komplex sind.» Als Beispiel nennt Häusler den Bereich der Arzneimittelforschung. Weiter könnten solche Quantencomputer in Zukunft ermöglichen, komplizierte Klimamodelle aufzustellen. Gut möglich also, dass Googles Ankündigung den Startschuss in eine goldene Quantenzukunft markiert.