Die Grünen Schweiz haben bei der Bundeskanzlei in Bern 134'000 Unterschriften für ihre Solar-Initiative eingereicht. Mit der Initiative sollen in der Schweiz alle geeigneten Dächer und Fassaden mit Solarpanels ausgestattet werden.

Bei der Übergabe sagte Parteipräsidentin Lisa Mazzone, die Initiative sei die Lösung, um gleichzeitig das Klima und die Natur zu schützen. «Sie verleiht der Energiewende Schub, ohne auf überteuerte und gefährliche Atomkraftwerke zu setzen», sagte die Präsidentin der Grünen.

Mit dem Ausbau der Solarenergie könne die Schweiz Verantwortung im Inland übernehmen und müsse sich nicht mit Klimakompensationen im Ausland «freikaufen», so die Grünen in einer Medienmitteilung.

Legende: Die Grünen Schweiz haben bei der Bundeskanzlei 134'000 Unterschriften für ihre Solar-Initiative eingereicht. Keystone

Damit über den Initiativtext abgestimmt werden kann, müssen 100'000 gültige Unterschriften vorliegen. Die Bundeskanzlei wird die Gültigkeit der eingereichten Unterschriften prüfen. Es wäre die erste Volksinitiative seit zehn Jahren, für welche die Grünen die Unterschriften alleine zusammengebracht haben.

Die Initiative heisst offiziell «für eine sichere Versorgung mit erneuerbaren Energien (Solarinitiative)». Dem Initiativtext zufolge sollen Ausnahmen für die Pflicht der Installation von Solarpanels auf Dächern und Fassaden gelten, wenn Schutzinteressen überwiegen oder eine Installation aus anderen Gründen unverhältnismässig wäre.