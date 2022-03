Legende: Demonstration auf dem Bundesplatz in Bern. srf

Etwa 1500 Menschen haben in St. Gallen für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Mit Transparenten und vielen Flaggen in Gelb-Blau zogen sie vom Vadian am Marktplatz in einem friedlichen Marsch durch die Innenstadt.



Unter dem Motto «Stoppt Putins Krieg jetzt, Morgen wird es zu spät sein!» haben sich auch auf dem Berner Bundesplatz knapp 1000 Personen versammelt.

Die Demonstrierenden spannten eine lange Ukraine-Fahne quer über den Bundesplatz. Der ukrainische Botschafter in der Schweiz zeigte sich in einer Rede dankbar für die breite Unterstützung.