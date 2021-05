Legende: Keystone-SDA

Durch einen unbegrenzten Abzug fürs Pendeln zur Arbeit, wie in neben Solothurn unter anderem auch die Kantone Wallis, Waadt, Tessin oder Glarus kennen, entsteht eine Ungleichheit zwischen Auto- und ÖV-Nutzern. Personen, die mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit pendeln, können maximal den Preis eines GA (i.d.R. 2. Klasse) abziehen, also rund 3800 Franken. Personen, die mit dem Auto pendeln, können hingegen viel höhere Beträge abziehen und so dementsprechend mehr Steuern sparen.