Ein heute 22-jähriger Schweizer wurde vom Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen Mordes schuldig gesprochen.

Das Gericht verurteilte ihn zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, aufgeschoben zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme..

Der Mann hat eine ihm zuvor unbekannte junge Frau in Bellach «aus Neugier» getötet. Er hat die Frau mehrfach angegriffen, bevor sie starb.

Die Tat geschah am 8. April 2023. Der damals 19-jährige Täter war in der Nacht auf der Heimfahrt, als ihm der Gedanke kam, «wie es wohl ist, jemanden das Leben zu nehmen». So steht es in der Anklageschrift.

Kurz darauf habe der Mann sein Opfer erblickt, eine junge Frau, die mit dem E-Bike auf dem Heimweg war, heisst es weiter. «Der Beschuldigte entschloss sich kurzum, dem (Zufalls‑)Opfer zu folgen, um dieses umzubringen.»

Er fuhr von hinten in ihr E-Bike. Als sie davonrannte, verfolgte und würgte er sie. Und als sie sich wieder aufrappelte, überfuhr er die Frau. Am Prozess betonte die Staatsanwaltschaft, der Täter hätte mehrfach vom Tötungsentschluss zurücktreten können. Er habe besonders skrupellos gehandelt.

Der Mann ist geständig. Zu den Beweggründen äusserte sich der Angeklagte vor Gericht aber nicht. Er gab an, vor der Tat Drogen konsumiert zu haben. Eine Gutachterin vermutete vor Gericht eine Persönlichkeitsstörung, starke Selbstbezogenheit und Unsicherheit als mögliche Faktoren. Eine Behandlung sei schwierig, sagte sie am Prozess.

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