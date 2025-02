Im Kanton Solothurn wird am 9. März das Parlament neu gewählt. SRF und Smartvote helfen Ihnen bei der Wahl.

Welche Politikerinnen und Politiker können einen am besten vertreten? Antwort auf diese Frage findet man als Wählerin oder Wähler zum Beispiel in Parteiprogrammen. Oder man vergleicht die eigenen Positionen mit jenen der Kandidierenden. So gibt es die Möglichkeit, denselben Fragebogen von Smartvote auszufüllen, den auch die Kandidatinnen und Kandidaten ausgefüllt haben.

Viele Kandidierende für das Kantonsparlament haben die Fragen von Smartvote beantwortet. Um beim Ausfüllen des Wahlzettels den Überblick zu behalten, hilft Ihnen der untenstehende Smartvote-Fragebogen. Sobald Sie ihn ausgefüllt haben, vergleicht Smartvote Ihre Antworten mit denen der Kandidatinnen und Kandidaten.

Im Anschluss erhalten Sie eine Liste mit den Politikerinnen und Politikern, die Ihrer politischen Einstellung am ehesten entsprechen.

Die Online-Wahlempfehlung kann direkt genutzt werden. Wenn Sie Ihre Daten allerdings für eine spätere Nutzung speichern möchten, registrieren Sie sich bitte.