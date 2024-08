Katzen, Nagetiere, Kaninchen und Vögel bleiben in der Regel besser zu Hause. Sie können von Nachbarn, Bekannten oder professionellen Tiersittern betreut werden. Der Schweizer Tierschutz empfiehlt auch ein Tiergötti oder eine Tiergotte, also eine nahestehende Person, die eine Beziehung zum Tier aufbaut. So hat das Haustier in den Ferien oder bei Krankheit und Unfall eine Bezugsperson.

Auch der Aufenthalt in einer Tierpension oder einem Tierheim sei tiergerecht, wenn das Haustier in einem grosszügigen Gehege untergebracht wird.

Hunde reisten am liebsten mit ihren Besitzerinnen und Besitzern mit – sofern die Reisedauer und -distanz dies zulassen. Bei Städte- oder Flugreisen empfiehlt der Tierschutz, die Hunde von Bekannten, einer Tiersitterin oder in einem Tierheim betreuen zu lassen, damit die Reise für sie nicht zum Stress wird.