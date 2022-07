Der Stau vor dem Gotthard-Nordportal hat noch eine Länge von drei Kilometern.

Es ist mit einer Wartezeit von bis zu 30 Minuten zu rechnen.

Am Südportal ist der Stau nur noch einen Kilometer lang. Die Wartezeit beläuft sich auf etwa 15 Minuten.

Bereits am Mittag betrug die Wartezeit vor dem Nordportal über eine Stunde. Danach gab es zwei Pannen im Tunnel. Ein Pannenfahrzeug musste ausrücken und die Einfahrten beider Richtungen wurden zeitweise gesperrt, wie der TCS-Verkehrsdienst mitteilte. In der Folge stauten sich die Autos vor dem Gotthard-Nordportal bis zu 14 Kilometer.

Seit Anfang Juli gibt es am Gotthard an den Wochenenden regelmässig Staus von über zehn Kilometern Länge. Am Nordportal des Gotthards staut sich der Verkehr auch während den Wochentagen.